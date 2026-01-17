قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوري: نهيب بالمدنيين في غرب الفرات الابتعاد عن مواقع عناصر العمال الكردستاني وقسد بشكل فوري
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
محافظات

جامعة الإسكندرية تمنح 36 باحثاً و5 مبتكرين جوائز بحثية مبتكرة

جوائز للباحثين بزراعة الإسكندرية
جوائز للباحثين بزراعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

نظمت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية احتفالية كبرى لتكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي وسلامة الغذاء في مصر، حيث تم خلال الاحتفالية منح 36 باحثًا و 5 مبتكرين، إلى جانب 20 فكرة ابتكارية في مجال الصناعات الغذائية، شملت تطبيقات النانوتكنولوجي والأغذية الصحية.

وأكدت الدكتورة هبة صبري، عميد الكلية سلامة أن استمرار جوائز البحث العلمي بكلية الزراعة لأكثر من 20 عامًا بدعم من المؤسسات الصناعية يُعد دليلًا واضحًا على نجاح ربط الجامعة بالصناعة، مشيدة بدعم رئيس الجامعة لهذا التوجه من خلال مشروع «التكنولوجي بارك» لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة.

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد بهي الدين، العميد الأسبق، والدكتور محمد جمال، وكيل الكلية لشؤون البيئة والمجتمع، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية والقومية.

وأكد الدكتور محمد محمود يوسف، رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، أن البحث العلمي في مجال الغذاء يمثل أولوية قصوى، نظرًا لكون قطاع الصناعات الغذائية أحد أكبر القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية في مصر بعد البترول والكيماويات، حيث يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ استثماراته نحو 500 مليار جنيه.

وأوضح أن عدد الأبحاث المشاركة بلغ 109 أبحاث، منها 20 فكرة صناعية مبتكرة، مشيرًا إلى مشاركة باحثين من دول أوروبية في عدد من الأبحاث الفائزة، ما يعكس المستوى العالمي للأبحاث الجامعية في مصر.

من جانبه، أكد يوسف ربيع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دريم مشرق» الراعية للجوائز، أن الجائزة تعكس قوة واستمرارية الشراكة بين الجامعة والصناعة والجمعيات العلمية المتخصصة، بما يعزز المسؤولية المجتمعية والصحية والغذائية، ويخدم مصلحة المواطن المصري مشيرا أن الأبحاث الفائزة تتميز بإمكانية تطبيقها صناعيًا، خاصة في مجالات الأغذية الخالية من الجلوتين وتطبيقات النانوتكنولوجي، ما يعكس قدرة الجامعة على تخريج كوادر بحثية مبتكرة وقادرة على مواجهة تحديات السوق المحلي والعالمي.

واقترح الدكتور محمد جمال تطوير الجائزة لتصبح جائزة دولية تنطلق من جامعة الإسكندرية، بهدف تشجيع الباحثين في مصر والعالم على تقديم منتجات غذائية جديدة وصحية تتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة، ما يرفع مكانة الجامعة كمركز عالمي للبحث العلمي في الصناعات الغذائية.

