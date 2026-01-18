قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 34 مُسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات
موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
خناقة قلعة ميت عقبة .. تفاصيل مُثيرة في طعـ.ـن فرد أمن وآخر من عضو بنادي الزمالك
فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية
رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل
عمرو الحديدي: منتخب مصر قدّم بطولة تفوق التوقعات .. وبلدنا مليئة بالمواهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لماذا تزداد آلام الدورة الشهرية في الشتاء؟ طبيبة نساء تشرح الأسباب

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
حياة عبد العزيز

تصاحب أشهر الشتاء الباردة مجموعة من التغيرات الصحية المزعجة، تبدأ من جفاف الجلد ولا تنتهي عند مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك، كما تلاحظ بعض النساء زيادة في آلام الدورة الشهرية وعدم انتظامها خلال هذا الفصل، نتيجة تقلبات هرمونية وتأثيرات جسدية مختلفة.

وفي هذا السياق، تحدثت مجلة HT Lifestyle مع الدكتورة غانا سرينيفاس، استشارية أمراض النساء والتوليد بمستشفى رينبو للأطفال، لتوضيح أسباب تأثر الدورة الشهرية في فصل الشتاء، وطرق التخفيف من حدة الأعراض.

وأوضحت الطبيبة أن آلام الدورة الشهرية قد تزداد خلال الشتاء نتيجة تداخل عدة عوامل موسمية تؤثر على الهرمونات والدورة الدموية، إلى جانب تغيّرات نمط الحياة والنظام الغذائي.

لماذا تزداد آلام الدورة الشهرية في الشتاء؟

وفيما يلي أبرز الأسباب:

1. انخفاض تدفق الدم إلى منطقة الحوض

يتسبب الطقس البارد في انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى منطقة الحوض. ووفقًا للدكتورة سرينيفاس، فإن هذا الانخفاض قد يزيد من توتر عضلات الرحم، ما يجعل التقلصات أكثر حدة ويطيل مدة الشعور بالألم، خاصة أن الجسم يصبح أكثر حساسية للألم في الأجواء الباردة.

2. قلة التعرض لأشعة الشمس

خلال فصل الشتاء، تقل ساعات التعرض لأشعة الشمس بسبب الغيوم والطقس الغائم، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم. 

وأكدت الطبيبة أن فيتامين د يلعب دورًا مهمًا في تقليل الالتهابات وتقوية العضلات، وأن نقصه يرتبط بزيادة آلام الدورة الشهرية، وعدم انتظامها، إلى جانب التقلبات المزاجية.

كما أن ضوء الشمس يؤثر على هرموني السيروتونين والميلاتونين، المسؤولين عن تحسين الحالة المزاجية وتنظيم الإحساس بالألم، ما يجعل غيابه عاملًا إضافيًا في تفاقم الأعراض.

3. تغيّر نمط الحياة والعادات الغذائية

يميل الكثيرون خلال الشتاء إلى قلة الحركة والابتعاد عن ممارسة التمارين الرياضية، وهو ما يؤثر سلبًا على تدفق الدم وتوازن هرمون الإستروجين، الأمر الذي ينعكس على شدة التقلصات واضطراب مواعيد الدورة الشهرية.

كما يرتبط فصل الشتاء بالإفراط في تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالدهون والملح، خاصة خلال المناسبات والاحتفالات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الالتهابات واحتباس السوائل، مما يسبب الانتفاخ، وألم الثدي، وتفاقم آلام الدورة.

 4. تفاقم المشكلات الصحية المزمنة

أشارت طبيبة النساء إلى أن فصل الشتاء قد يزيد من حدة بعض المشكلات الصحية القائمة، مثل فقر الدم، واضطرابات الغدة الدرقية، ومتلازمة تكيس المبايض، والانتباذ البطاني الرحمي، ما يجعل آلام الدورة الشهرية أكثر شدة لدى المصابات بهذه الحالات.

الدورة الشهرية أعراض الدورة الشهرية اخبار الصحة الدورة الشهرية في الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

ترشيحاتنا

أرشيفية

الإليزيه: ماكرون يدعو بارزاني إلى تسريع دمج «قسد» ضمن الدولة السورية

يوويري موسيفيني

للمرة السابعة.. يوويري موسيفيني يفوز بالانتخابات الرئاسية في أوغندا

يوويري موسيفيني

للمرة السابعة.. يوويري موسيفيني يفوز بالانتخابات الرئاسية في أوغندا

بالصور

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد