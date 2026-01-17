ناقد رياضي: أحمد الشناوي ومصطفى شوبير أفضل كثيرا من محمد الشناوي هذا الموسم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن أحمد الشناوي ومصطفى شوبير.

الشناوي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" بالأرقام .. أحمد الشناوي ومصطفى شوبير أفضل كثيرا من محمد الشناوي هذا الموسم ".

وينتظر منتخب مصر الخاسر من مباراة نيجيريا والمغرب على المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساء.

وتأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوقه على المنتخب المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.