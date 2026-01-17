الجيش السوري يوسع نفوذه غرب الفرات ويقترب من مطار الطبقة بعد السيطرة على حقول نفطية استراتيجية

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، السبت، بسط سيطرتها على حقلي «صفيان» و«الثورة» النفطيين، إضافة إلى عقدة الرصافة وجسر شعيب الذكر غرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة، مؤكدة تقدم قواتها باتجاه مطار الطبقة العسكري من عدة محاور.

وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن وحدة من القوات الخاصة تمكنت من مباغتة مجموعات تابعة لقوات PKK والسيطرة على جسر شعيب الذكر قبل تفجيره، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية مستمرة بهدف بسط السيطرة الكاملة على مطار الطبقة وطرد ما وصفته بـ«الميليشيات الإرهابية وفلول النظام البائد».

وطالبت الهيئة قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالوفاء بتعهداتها والانسحاب الفوري إلى شرق نهر الفرات، مع إخلاء مدينة الطبقة من المظاهر العسكرية، لتمكين الإدارة المدنية من أداء مهامها، محذرة من عرقلة جهود استقرار المنطقة.

كما أعلنت هيئة العمليات غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع قالت إن قوات PKK تتخذها منطلقًا لعملياتها، ومطالبةً عناصر «قسد» بالانسحاب الفوري لتجنب التصعيد.

وفي السياق ذاته، اتهمت الهيئة «قسد» بخرق اتفاق الانسحاب عبر استهداف دورية للجيش قرب مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين.

تقدم متسارع في ريف حلب الشرقي

وأعلنت هيئة العمليات بسط سيطرتها على 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، إضافة إلى السيطرة الكاملة على مطار الجراح العسكري ومدينة دير حافر ومدينة مسكنة، مؤكدة أن قواتها تواصل التقدم مع الالتزام بعدم استهداف عناصر وآليات «قسد».

في المقابل، قالت «قسد» إن اشتباكات وقعت في مسكنة نتيجة ما وصفته بـ«خروقات حكومية للاتفاق»، مشيرة إلى أن وقف الاشتباكات مرهون بالالتزام الكامل ببنوده حتى إتمام انسحاب مقاتليها.