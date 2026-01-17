قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

في ثاني أيامها.. وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالقاهرة

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالقاهرة
وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالقاهرة
عبد الرحمن محمد

تفقد اليوم السبت د. أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، يرافقه د. ياسر علام، رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بلجنة مصر الجديدة بنين وفتيات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتطبيق التعليمات المنظمة لها.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي أصول الدين (ورقة أولى) والعلوم، بينما أدّى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وذلك وسط أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللجان.

وخلال الجولة، تابع وكيل القطاع انتظام العمل داخل اللجان، وتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المعتمدة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأكد د. أحمد الشرقاوي أهمية تضافر الجهود لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة، مشيدًا بجهود القائمين على اللجان، وموجّهًا بضرورة الاستمرار في تذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب، حرصًا على مصلحتهم وتحقيق العدالة الامتحانية.

وانطلقت الخميس، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الفصل الدراسي الأول؛ وتُختتم امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الأربعاء المقبل بمادة المستوى الرفيع للمعاهد الخاصة والنموذجية، بينما تُختتم امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس بمواد اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية أحمد الشرقاوي الشهادة الإعدادية أصول الدين

