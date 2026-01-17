تضمنت تقدير مكانة مصر.. محمد العرابي يكشف أهمية رسالة ترامب للرئيس السيسي

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس السيسي، تضمنت تقدير أهمية مصر وأمنها القومي بمختلف أبعاده، سواء ما يتعلق بالاستقرار في قطاع غزة أو بقضايا الأمن المائي.

وقال محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الرسالة تعكس معرفة أهمية مصر بالنسبة للإقليم بأكمله، ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن استقرار مصر يمثل ركيزة أساسية لأمن الشرق الأوسط.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن الحفاظ على الحقوق المائية لمصر يرتبط بشكل مباشر باستقرارها الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تدركه القوى الدولية جيدا، مؤكدا أن الأمن المائي يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للاستقرار الداخلي في الدولة المصرية.