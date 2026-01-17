عمر علي نقيبا لمحامين الوادي الجديد

أسفرت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الوادي الجديد عن فوز محمد عمر علي، المحامي بالنقض، بمنصب نقيب المحامين بالوادي الجديد.



وأسفرت انتخابات النقابة الفرعية بالمحافظة، والتي أُجريت في لجنتين بالخارجة والداخلة، عن فوز أعضاء مجلس النقابة الفرعية من المحامين، وهم: محمد محمود نورالدين، ومحمد جمال، وهاني مهران، وإسلام سنوسي، وطارق حجاج، ومصطفى زايد، ومحمد رشاد، فيما فاز محمد أحمد عثمان بمقعد الشباب بالتزكية.



وشهدت لجنتا انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالخارجة والداخلة إقبالًا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، وأُجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي من جانب النيابة الإدارية بالوادي الجديد، بإشراف المستشار حسين سليم، مدير النيابة الإدارية بالوادي الجديد.



جدير بالذكر أن انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالوادي الجديد أُجريت ضمن المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية، والتي تشمل نقابات: الأقصر، وقنا، وسوهاج، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، وكفر الشيخ، وشمال القليوبية، وجنوب القليوبية، على أن تُستكمل انتخابات المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني الذي أعلنته نقابة المحامين.