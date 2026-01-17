صنع في أوروبا.. اقتراح لقانون جديد لمعالجة التدهور الصناعي بالقارة العجوز

أ ش أ

اقترح الاتحاد الأوروبي قانون "صنع في أوروبا" لمعالجة التدهور الصناعي عبر الدول الأعضاء.

وبحسب وكالة بلومبرج تسعى المبادرة إلى تعزيز القدرة التنافسية من خلال تبسيط اللوائح والتمويل للقطاعات الاستراتيجية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخطة وسط مخاوف بشأن إغلاق المصانع ونقلها إلى الخارج.

ويستهدف التشريع الصناعات الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة والمستحضرات الصيدلانية والتصنيع المتقدم.

ويقدم نافذة تنظيمية واحدة للاستثمارات التي تتجاوز 500 مليون يورو.. ويهدف التنفيذ إلى عمليات السماح بشكل أسرع، مما يقلل من أوقات الموافقة من سنوات إلى أشهر.