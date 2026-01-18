قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
تحركات برلمانية عاجلة بشأن أزمة تكليف الفرق الصحية وخريجي الطب والأسنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صيام أول يوم من شهر شعبان .. اعرف الضوابط الشرعية

حكم صيام أول يوم من شهر شعبان
حكم صيام أول يوم من شهر شعبان
عبد الرحمن محمد

 سؤال متكرر بين المسلمين يتكرر كل عام في نفس التوقيت ، مع اقتراب بداية شهر شعبان، حول جواز صيام أول أيام الشهر.

وأجابت دار الإفتاء المصرية مؤكدة أن صيام شعبان كله أو بعضه جائز شرعًا، مستشهدة بما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «كان يصوم شعبان كله»، وهو حديث متفق عليه عند العلماء.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه على الرغم من جواز صيام النصف الأول من شعبان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص النصف الثاني من الشهر بالصيام إلا في حالات محددة، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا»، وهو حديث حسن صحيح رواه الترمذي، موضحة أن التحريم يختص بالنصف الثاني لمن لم يكن له عادة في الصيام.

كما بينت دار الإفتاء أن استثناء النصف الثاني من شعبان يشمل من كانت له عادة صيام منتظمة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس أو صيام أيام البيض، وكذلك من كان عليه قضاء صيام أو نذر أو كفارة، وفي هذه الحالات يجوز له الصيام حتى بعد منتصف الشهر.

وأكدت دار الإفتاء أن صيام أول أيام شعبان جائز لمن بدأ الصيام منذ بدايته، سواء كان يصوم أيامًا من النصف الأول ثم استمر في الصيام بعد النصف، أو من نوى قضاء صيام واجب أو أداء نذر أو كفارة.

واستشهدت دار الإفتاء برأي ابن حجر الهيتمي الذي أوضح أن الأحاديث النبوية لا تتعارض، حيث أن محل تحريم صيام النصف الثاني من شعبان يخص من لم يبدأ الصيام قبل منتصف الشهر، أما من صام قبل النصف أو صام لأسباب مشروعة من القضاء أو النذر أو الكفارة، فلا مانع من استكمال الصيام بعد النصف، بل يستحب أحيانًا وصل صيامه بين النصف الأول والنصف الثاني.

بداية شهر شعبان دار الإفتاء صيام شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

ترشيحاتنا

د.عطية لاشين

الدكتور عطية لاشين يوضح حكم الاستعاذة بغير الله

د. نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي أول مفتي لكازاخستان بعد الاستقلال

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد