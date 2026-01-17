نفحات رمضان تقترب.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدا

تستطلع غدا دار الإفتاء المصرية الموافق 18 يناير 2026، الذي يوافق 29 رجب 1447 هجريًا، باستطلاع هلال شهر شعبان للعام نفسه، وذلك بعد صلاة المغرب، عبر لجانها المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويولد هلال شهر شعبان فور حدوث الاقتران في الساعة التاسعة والدقيقة 53 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 18 يناير 2026، وهو اليوم المخصص لرؤية الهلال. إلا أنه من المتوقع أن يكون الهلال الجديد قد وُلِد بالفعل قبل غروب شمس يوم الأحد، حيث سيغرب القمر في مرحلة الهلال القديم قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 19 دقيقة، وفي القاهرة بـ 23 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 19 و 24 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 8 و 31 دقيقة.

وبذلك، سيكون يوم الإثنين 19 يناير 2026 هو اليوم المتمم لشهر رجب 1447 هجريًا، فيما سيكون يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 هو أول أيام شهر شعبان فلكيًا.

يُذكر أن النظام الهجري يعتمد على الدورة الشهرية للقمر حول الأرض، وهو تقويم مستخدم في بعض البلدان العربية، مثل المملكة العربية السعودية، ويعتبر التقويم الهجري أحد الأنظمة الزمنية الرسمية في العديد من الدول الإسلامية.

و قد تم تأسيسه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بناءً على هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول لعام 622 ميلادي، وهو ما جعلها بداية للتقويم الهجري.