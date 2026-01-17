قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

نفحات رمضان تقترب.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدا

دار الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شعبان
دار الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شعبان
عبد الرحمن محمد

تستطلع غدا دار الإفتاء المصرية الموافق 18 يناير 2026، الذي يوافق 29 رجب 1447 هجريًا، باستطلاع هلال شهر شعبان للعام نفسه، وذلك بعد صلاة المغرب، عبر لجانها المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويولد هلال شهر شعبان فور حدوث الاقتران في الساعة التاسعة والدقيقة 53 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 18 يناير 2026، وهو اليوم المخصص لرؤية الهلال. إلا أنه من المتوقع أن يكون الهلال الجديد قد وُلِد بالفعل قبل غروب شمس يوم الأحد، حيث سيغرب القمر في مرحلة الهلال القديم قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 19 دقيقة، وفي القاهرة بـ 23 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 19 و 24 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 8 و 31 دقيقة.

وبذلك، سيكون يوم الإثنين 19 يناير 2026 هو اليوم المتمم لشهر رجب 1447 هجريًا، فيما سيكون يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 هو أول أيام شهر شعبان فلكيًا.

يُذكر أن النظام الهجري يعتمد على الدورة الشهرية للقمر حول الأرض، وهو تقويم مستخدم في بعض البلدان العربية، مثل المملكة العربية السعودية، ويعتبر التقويم الهجري أحد الأنظمة الزمنية الرسمية في العديد من الدول الإسلامية.

و قد تم تأسيسه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بناءً على هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول لعام 622 ميلادي، وهو ما جعلها بداية للتقويم الهجري.

دار الإفتاء هلال شهر شعبان النظام الهجري شهر شعبان

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

تريند كوباية الشاي

كوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

مكرونة بالشاورما

طريقة عمل مكرونة بالشاورما.. شهية وغير تقليدية

نسرين أمين

نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

بالصور

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

