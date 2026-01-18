قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
استكمال مُحاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر .. اليوم
محافظات

أخبار الوادي الجديد| فوز محمد عمر علي بمنصب نقيب المحامين.. و«الصحة» تحقق استجابة لـ 99,12% من شكاوى المواطنين

نقيب المحامين
نقيب المحامين
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها :

محمد عمر علي، المحامي بالنقض، بمنصب نقيب المحامين بالوادي الجديد

أسفرت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الوادي الجديد عن فوز محمد عمر علي، المحامي بالنقض، بمنصب نقيب المحامين بالوادي الجديد.
وأسفرت انتخابات النقابة الفرعية بالمحافظة، والتي أُجريت في لجنتين بالخارجة والداخلة، عن فوز أعضاء مجلس النقابة الفرعية من المحامين، وهم: محمد محمود نورالدين، ومحمد جمال، وهاني مهران، وإسلام سنوسي، وطارق حجاج، ومصطفى زايد، ومحمد رشاد، فيما فاز محمد أحمد عثمان بمقعد الشباب بالتزكية.
وشهدت لجنتا انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالخارجة والداخلة إقبالًا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، وأُجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي من جانب النيابة الإدارية بالوادي الجديد، بإشراف المستشار حسين سليم، مدير النيابة الإدارية بالوادي الجديد.
جدير بالذكر أن انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالوادي الجديد أُجريت ضمن المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية، والتي تشمل نقابات: الأقصر، وقنا، وسوهاج، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، وكفر الشيخ، وشمال القليوبية، وجنوب القليوبية، على أن تُستكمل انتخابات المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني الذي أعلنته نقابة المحامين.

صحة الوادي الجديد تحقق استجابة لـ 99,12% من شكاوى المواطنين خلال 2025

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، عن تحقيق إنجازًا بارزًا في مجال التواصل مع المواطنين، حيث تمكنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من التعامل مع 127 شكوى وبلاغًا خلال عام 2025، بنسبة استجابة بلغت 99,12%، ما يعكس سرعة التفاعل وفاعلية آليات المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

متابعة منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ورعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة الدكتور شريف صبحي  وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، والدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وإشراف حسن مدين  مدير عام خدمة المواطنين بوزارة الصحة، وبمتابعة المهندس كرم خليفة قابل مدير إدارة متابعة منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء.

تطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وقال الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن ذلك نتاج تطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، ورئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية ويضمن رضا المواطنين.

وأكدت المديرية استمرار جهودها في تحسين أساليب تلقي وفحص الشكاوى باعتبارها ركيزة أساسية لرفع مستوى الخدمات الصحية. كما دعت المواطنين إلى تقديم شكاواهم وطلبات الخدمات على مدار الساعة عبر مركز المكالمات 16528، أو الموقع الإلكتروني المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي أو تطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" المتوفر على متجر Google Play، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريعة (QR) والبوستر التوعوي المرفق.

أمسيات شعرية وفعاليات متنوعة بالمواقع الثقافية في الوادي الجديد  ال
توصل مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد، تنفيذ أنشطة متنوعة من الأمسيات الأدبية والورش الفنية واللقاءات التثقيفية، وذلك ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الرامية إلى تنمية الوعي المجتمعي

وأوضحت إبتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم السبت، أن بيت ثقافة القصر، عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "أهمية المشروعات القومية"، تحدث خلالها المهندس الزراعي مصطفى أحمد محمد عن دور المشروعات القومية في زيادة الدخل القومي وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إسهامها في مكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب.

أدوات متابعة أسعار العقارات

كما نظم البيت أمسية شعرية لنادي أدب القصر برئاسة الكاتب مصطفى ضبع، شارك خلالها الكاتب مصطفى ضبع بمقطع من روايته "حب في نيس"، وقدم الشاعر محمد علي قصيدة بعنوان "الأيام"، فيما ناقشت الكاتبة شيرين وصفي دراسة نقدية حول شعراء الواحات، وألقت الشاعرة هويدا مصطفى قصيدة بعنوان "ذكرى".

وشهد قصر ثقافة الخارجة محاضرة بعنوان "وقفات تربوية مع شهر رجب"، أوضح خلالها الشيخ إبراهيم محمد مكانة شهر رجب كأحد الأشهر الحرم، مؤكدا على استحباب الإكثار فيه من الصيام والطاعات، والبعد عن المعاصي، مع الإكثار من الاستغفار.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

