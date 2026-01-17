علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوروبا تتوعد برد موحد على الرسوم الأمريكية وتصعيد جديد بسبب جرينلاند
ترامب يدعو أردوغان للانضمام إلى مجلس سلام غزة
قناع مسامير .. رامز جلال يخطف الأضواء في حفل Joy Awards
مصدر بـ التنظيم والإدارة يعلن خبرا مهما عن نتيجة مسابقة 2000 معلم مساعد
الإمارات تشيد بمساعي مصر وقطر وتركيا في دعم مسار السلام بغزة
تنوروا الدنيا بالقرآن .. أسامة الأزهري يعلق على أداء متسابقين بدولة التلاوة
حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تسجل أعلى مستوياتها في نوفمبر 2025
أخبار العالم

رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث
رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث
أ ش أ

قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث، إن اللجنة فلسطينية وجاءت لخدمة الفلسطينيين، ووضعت خطة أساسها الخطة المصرية لإعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة.

وأضاف شعث- في تصريحات، اليوم السبت، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن اللجنة فلسطينية فنية بامتياز واختارها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية لتحقيق حياة كريمة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن اللجنة حريصة على ألا تعود الحروب مرة أخرى إلى قطاع غزة ولا إلى المنطقة العربية.

وأشار شعث إلى أن الهدف هو خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه، معربا عن شكره لرئيس دولة فلسطين محمود عباس على احتضانه اللجنة.

علي شعث اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة إعادة إعمار غزة

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

