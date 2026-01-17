علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار

قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث، إن اللجنة فلسطينية وجاءت لخدمة الفلسطينيين، ووضعت خطة أساسها الخطة المصرية لإعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة.

وأضاف شعث- في تصريحات، اليوم السبت، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن اللجنة فلسطينية فنية بامتياز واختارها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية لتحقيق حياة كريمة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن اللجنة حريصة على ألا تعود الحروب مرة أخرى إلى قطاع غزة ولا إلى المنطقة العربية.

وأشار شعث إلى أن الهدف هو خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه، معربا عن شكره لرئيس دولة فلسطين محمود عباس على احتضانه اللجنة.