وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية

شهدت محافظة الاسماعيلية، حادثا مأساويا بوفاة طالب شهادة إعدادية بمدرسة

كمال بدران الإعدادية المشتركة بمركز أبو صوير ، في حادث مأساوي، صعقا بالكهرباء، بعد أداءه امتحان التربية الدينية والفنية.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد وفاة طالب شهادة إعدادية يدعي مازن محمد جمال، مقيم بعزبة العسكر ابو صوير البلد، صعقا بالكهرباء، بعد أداءه امتحان التربية الدينية والفنية، وقيامه بإصلاح «فيشة» بمنزله .

شيع جثمانه الي مثواه الأخير بمقابر عائلته ، وتلقي أهله العزاء بدار مناسبات عزبة العسكر.