قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صنع في أوروبا.. اقتراح لقانون جديد لمعالجة التدهور الصناعي بالقارة العجوز
القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا
وفاة طاهر القويري مالك شركة الشمعدان
لا نفترق.. رسالة جديدة من رئيس الصومال
الزمالك يعلن تمديد عقد السيد أسامة لاعب فريق الشباب لمدة 5 مواسم
جامعة دمياط تشارك في فعاليات المؤتمر الأول للآثار والتراث المصري
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري مالك شركة الشمعدان
أستاذ موارد مائية: مصر والسودان يطالبان منذ 15 عامًا باتفاق قانوني يحمي حقوق دول المصب
موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية
إسبانيا تقدم 79 برنامجا لتحديث القوات العسكرية في الناتو.. تفاصيل
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري مالك شركة الشمعدان

مصطفي الطاهري القويري
مصطفي الطاهري القويري
باسنتي ناجي

توفي رجل الأعمال مصطفى الطاهر القويري، وشهرته طاهر القويري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان.

وكشفت شركة الشمعدان عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أن صلاة الجنازة على رجل الأعمال طاهر القويري ستكون غدًا الأحد الموافق 18 يناير عقب صلاة العصر من مسجد المواساة، ويوارى جثمانه بالمنارة، ويقام العزاء في اليوم التالي بمسجد عبدالمنعم رياض بقاعة حق الشهيد عقب صلاة المغرب.

واختتمت الشركة منشورها بالدعاء:": اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه  مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارًا خيرًا مِن دارِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ".

مصطفي الطاهري القويري الشمعدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة مكبرة بالقطاع الشمالي .. صور

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 17-1-2026

البنك المركزي

غدا..البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ70 مليار جنيه نيابة عن المالية.. تفاصيل

بالصور

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد