وفاة رجل الأعمال طاهر القويري مالك شركة الشمعدان

توفي رجل الأعمال مصطفى الطاهر القويري، وشهرته طاهر القويري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان.

وكشفت شركة الشمعدان عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أن صلاة الجنازة على رجل الأعمال طاهر القويري ستكون غدًا الأحد الموافق 18 يناير عقب صلاة العصر من مسجد المواساة، ويوارى جثمانه بالمنارة، ويقام العزاء في اليوم التالي بمسجد عبدالمنعم رياض بقاعة حق الشهيد عقب صلاة المغرب.

واختتمت الشركة منشورها بالدعاء:": اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارًا خيرًا مِن دارِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ".