صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل

نفت الفنانة الكبيرة صفية العمري ما تردد مؤخرًا حول اعتزالها التمثيل بشكل كامل، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح، وأنها ما تزال منفتحة على العودة إلى الساحة الفنية حال توافر العمل المناسب لها فنيًا وإنسانيًا.

وقالت صفية العمري، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها قد تشارك في عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة، بشرط أن يكون الدور ملائمًا لتاريخها الفني ويقدم إضافة حقيقية لمسيرتها، مشددة على أنها تفضّل الجودة والاختيار الدقيق على التواجد لمجرد الظهور.

وجاءت تصريحات صفية العمري الخاصة على هامش حفل Joy Awards، الذي يُعد أحد أضخم الفعاليات الفنية في العالم العربي، حيث يُقام سنويًا في المملكة العربية السعودية لتكريم أبرز النجوم وصنّاع الإبداع في مجالات الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، وسط حضور واسع لنجوم الوطن العربي والعالم.

ويحظى حفل Joy Awards باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، كونه منصة للاحتفاء بالإنجازات الفنية وتسليط الضوء على قيمة الفن كجسر للتواصل بين الشعوب، وداعم أساسي للحركة الإبداعية العربية.

الحفل، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة، شهد تكريم عددا كبيرا من أبرز النجوم والأعمال التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور خلال عام 2025، وذلك عبر جوائز تعكس الذائقة الجماهيرية وتحتفي بالإبداع والتميّز.

وفي فئة السينما، تتنافس أربعة أفلام على جائزة الفيلم المفضل، هي: الزرفة، وسيكو سيكو، وعرس النار، وهوبال. كما تشهد فئتا أفضل ممثل وأفضل ممثلة منافسة قوية بين نخبة من نجوم السينما الذين قدّموا أعمالًا لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور.

أما فئة المسلسلات الدرامية، فتضم منافسات محتدمة بين الأعمال الخليجية والمصرية والمشرقية، إلى جانب ترشيحات مميزة لفئات أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل وجه جديد، ما يعكس التنوع والثراء الذي شهده الموسم الدرامي خلال العام الماضي.

وفي فئة الإخراج، يتنافس عدد من أبرز المخرجين على جوائز أفضل إخراج للمسلسلات والأفلام، تقديرًا للرؤى الإبداعية التي أسهمت في نجاح الأعمال الفنية وترسيخ حضورها جماهيريًا.

كما تحظى الموسيقى بحضور لافت من خلال ترشيحات تضم نخبة من النجوم العرب، سواء في فئات الأغنية المفضلة، أو أفضل فنان وفنانة، إضافة إلى فئة الوجوه الجديدة التي تبرز أصواتًا صاعدة في الساحة الغنائية.