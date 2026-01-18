قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل
أخبار العالم

تقديرًا لمسيرتهم الوطنية.. وزارة الخارجية تنظم احتفالية لتكريم السفراء المُتقاعدين | صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
فرناس حفظي

نظّمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مساء أمس السبت احتفالية خاصة لتكريم السفراء المتقاعدين، وذلك تقديرًا لما قدّموه من إسهامات بارزة في دعم الدبلوماسية المصرية والدفاع عن المصالح الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وأيضًا فى إطار حرص وزارة الخارجية على ترسيخ ثقافة الوفاء والعرفان، والاعتراف بالدور المحوري الذي اضطلع به الدبلوماسيون المصريون عبر أجيال متعاقبة في تعزيز مكانة مصر الاقليمية والدولية.

حضر الاحتفالية عدد من وزراء الخارجية السابقين منهم السفير سامح شكرى، والسفير محمد كامل عمرو، والسفير محمد العرابى، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى الفقى. 

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن ما قدّمه السفراء من جهد وفكر ومبادرات شكّل جزءًا أصيلاً من تاريخ الدبلوماسية المصرية، مؤكداً أن السنوات التي قضاها السفراء في تمثيل الدولة المصرية والدفاع عن مصالحها وأولوياتها وحقوق مواطنيها يعد عملاً وطنيًا بامتياز، مشيرًا إلى أنهم عاصروا تحولات دولية وإقليمية عميقة، وكانوا في مختلف المراحل خط الدفاع الأول عن مصالح الوطن.

وشدّد وزير الخارجية على أن الخبرات المتراكمة التي اكتسبها السادة السفراء في مجالات التفاوض وإدارة الأزمات تمثل رصيدًا استراتيجيًا للدولة المصرية، يتعين الحفاظ عليه واستدامته، مبرزاً أهمية ترسيخ مبدأ تواصل الأجيال كأحد أعمدة المدرسة الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن الأجيال الشابة تستند في مسيرتها إلى القواعد والتقاليد التي أرساها الروّاد، وأن نقل الخبرات المباشرة يُعد ضرورة مهنية وحتمية مؤسسية.

وفي ذات السياق، أشار وزير الخارجية إلى ما يشهده العالم من حالة اضطراب غير مسبوقة وتراجع في فاعلية المؤسسات الدولية، فضلًا عن التحديات الجسيمة التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي تتطلب تضافر الجهود والجمع بين ثوابت الموقف ومرونة الحركة، معربًا عن تطلع الوزارة إلى الاستفادة من خبرات وحكمة السفراء بالمعاش، سواء من خلال الإسهام في مراكز الفكر، أو إثراء النقاش العام، أو تقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم تطوير أداء الوزارة وبعثاتها في الخارج، وتعزيز قدراتها على التعامل مع التحولات الدولية المتسارعة.

وزارة الخارجية والهجرة تكريم السفراء الدبلوماسية المصرية وزارة الخارجية الدبلوماسيون المصريون

