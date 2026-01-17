غدا.. اجتماع ثلاثي مصري يوناني قبرصي على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة

أ ش أ

يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدًا الأحد، كل من جورجيوس جيرا بيتريتيس، وزير خارجية جمهورية اليونان، وكونستانتينوس كومبوس وزير خارجية جمهورية قبرص، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية مقابلة ثنائية مع وزير خارجية اليونان، يعقبها مباحثات موسعة.

كما يعقد اجتماع وزاري ثلاثي (مصر - اليونان - قبرص)، ويعقبه مؤتمر صحفي مشترك بين الوزراء الثلاثة، ويعقد الوزير عبد العاطي مقابلة ثنائية مع وزير خارجية قبرص، يعقبها مباحثات موسعة.

ومن ناحية أخرى.. يجري لقاء بين وزير الخارجية ووفد من رجال الأعمال الكنديين والمصريين الكنديين.