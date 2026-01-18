قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر.. تذكرة سفر ليست باسمك تقودك للحبس
ديربي ناري.. تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للطائرة
تيسيرًا على المواطنين .. تسجيل طلبات «السكن البديل» لمُخاطبي الإيجار القديم عبر 10 مكاتب بريد
تعرّف على أسعار العُملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم
في رحلة بحرية تجريبية.. أمريكا تطلق أول مُدمّرة في العالم مُزوّدة بصواريخ عابرة للقارات
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
محافظات

مرسى علم تستقبل 33 رحلة دولية في يوم واحد.. حركة طيران مكثفة وانتعاش سياحي ملحوظ

ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة الطيران الوافد، مع استقبال 33 رحلة دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، وذلك ضمن جدول تشغيل مكثف يشمل 129 رحلة تصل إلى المطار على مدار الأسبوع الجاري، الممتد من أمس السبت وحتى يوم الجمعة المقبل.

وتواصل سلطات المطار اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة لضمان انسيابية حركة الوصول، مع التركيز على تسهيل إجراءات الدخول للسائحين القادمين، بما يعكس جاهزية المطار لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزائرين.

وبحسب بيانات التشغيل، تتصدر ألمانيا قائمة الدول المرسلة للرحلات اليوم بعدد 11 رحلة، تليها بولندا بـ9 رحلات، ثم إيطاليا بـ8 رحلات، إلى جانب رحلتين قادمتين من كل من تركيا وبلجيكا، ورحلة واحدة من جمهورية التشيك.

ويستقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع الحالي رحلات منتظمة من نحو 12 دولة مختلفة، من بينها ألمانيا وبولندا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، إضافة إلى دول أوروبية أخرى، ما يعكس استمرار تنامي الإقبال السياحي على المدينة، التي أصبحت واحدة من أبرز المقاصد الشاطئية في مصر بفضل طبيعتها الخلابة وتنوع أنشطتها السياحية.

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

