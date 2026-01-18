مرسى علم تستقبل 33 رحلة دولية في يوم واحد.. حركة طيران مكثفة وانتعاش سياحي ملحوظ

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة الطيران الوافد، مع استقبال 33 رحلة دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، وذلك ضمن جدول تشغيل مكثف يشمل 129 رحلة تصل إلى المطار على مدار الأسبوع الجاري، الممتد من أمس السبت وحتى يوم الجمعة المقبل.

وتواصل سلطات المطار اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة لضمان انسيابية حركة الوصول، مع التركيز على تسهيل إجراءات الدخول للسائحين القادمين، بما يعكس جاهزية المطار لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزائرين.

وبحسب بيانات التشغيل، تتصدر ألمانيا قائمة الدول المرسلة للرحلات اليوم بعدد 11 رحلة، تليها بولندا بـ9 رحلات، ثم إيطاليا بـ8 رحلات، إلى جانب رحلتين قادمتين من كل من تركيا وبلجيكا، ورحلة واحدة من جمهورية التشيك.

ويستقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع الحالي رحلات منتظمة من نحو 12 دولة مختلفة، من بينها ألمانيا وبولندا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، إضافة إلى دول أوروبية أخرى، ما يعكس استمرار تنامي الإقبال السياحي على المدينة، التي أصبحت واحدة من أبرز المقاصد الشاطئية في مصر بفضل طبيعتها الخلابة وتنوع أنشطتها السياحية.