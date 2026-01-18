قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في رحلة بحرية تجريبية.. أمريكا تطلق أول مُدمّرة في العالم مُزوّدة بصواريخ عابرة للقارات
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة

أ ش أ

انطلقت صباح اليوم الأحد من ساحة ميناء معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، شاحنات قافلة المساعدات الانسانية الـ 118، وذلك ضمن سلسلة ( زاد العزة.. من مصر إلى غزة).


وذكرت قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية أن القافلة محملة بالمساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.


وأوضحت القناة الإخبارية أن القافلة تضم أيضا ملابس شتوية وأغطية وخيم إيوائية، بالاضافة إلى عدد من المستلزمات الطبية التي يحتاجها الهلال الاحمر الفلسطيني داخل القطاع.


وقد أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، في 27 يوليو الماضي، وتضم آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، وأطنان من الوقود.

قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة الهلال الأحمر المصري معبر رفح البري بالجانب المصري منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة شاحنات قافلة المساعدات الانسانية الـ 118

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

لقب الدوري المصري

تطور جديد في قضية سحب لقب الدوري المصري من الأهلي.. ماذا حدث؟

صورة موضوعية

مرسى علم تستقبل 33 رحلة دولية في يوم واحد.. حركة طيران مكثفة وانتعاش سياحي ملحوظ

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 18-1-2026

الرحلات النيلية

مقصد السائحين .. أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 18-1-2026 | تعرّف عليها

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

