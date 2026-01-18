انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة

انطلقت صباح اليوم الأحد من ساحة ميناء معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، شاحنات قافلة المساعدات الانسانية الـ 118، وذلك ضمن سلسلة ( زاد العزة.. من مصر إلى غزة).



وذكرت قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية أن القافلة محملة بالمساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.



وأوضحت القناة الإخبارية أن القافلة تضم أيضا ملابس شتوية وأغطية وخيم إيوائية، بالاضافة إلى عدد من المستلزمات الطبية التي يحتاجها الهلال الاحمر الفلسطيني داخل القطاع.



وقد أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، في 27 يوليو الماضي، وتضم آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، وأطنان من الوقود.