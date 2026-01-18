تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 على جروبات الغش بتليجرام

شهدت جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، تداولاً لـ إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 التي يؤديها الآن طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 داخل اللجان

وبذلك تكون جروبات الغش على تليجرام قد نجحت في نشر أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 التي يؤديها الآن طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 داخل اللجان بعد توزيع الأسئلة على الطلاب .

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش



وجاء تداول الاسئلة والإجابات على تليجرام على الرغم مما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :