الشيخ ربيع جمعة والمنشد السوهاجي في برنامج واحد من الناس.. الليلة

يحتفل الإعلامي عمرو الليثي في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد ،من خلال برنامج «واحد من الناس»علي قناة الحياة مع الشيخ ربيع جمعة والمنشد محمد السوهاجي وذلك بمناسبة بداية شهر شعبان وتلك الأيام المباركة ، وبخاصة أن شهر شعبان يشهد مناسبة دينية غالية علي قلوب المسلمين وهي ليلة النصف من شعبان

وتتناول الحلقة الحديث عن منزلة وفضل شهر شعبان وهذه الليلة المباركة والعبادات المستحبة فيها وأفضل الأدعية المستجابة.

كما يوضح الشيخ ربيع جمعة ، خلال الحلقة كيف ترفع الأعمال فيها،ولماذا سميت ليلة الغفران وليلة الإجابة.

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي أيضا المنشد الدينى محمد السوهاجي، ويشدو بأجمل الابتهالات الدينية .

برنامج واحد من الناس

الجدير بالذكر أن برنامج واحد من الناس يذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد علي شاشة قناة الحياة.