برلماني: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد محورية دور مصر في قضايا المنطقة

أكد النائب أمير هلال عضو مجلس الشيوخ ، رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس مدي التقدير الدولي للدور المحوري التي تقوم به مصر من اجل التوصل للمرحلة الثانية من إتفاق غزة لافتاً أن مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وهي تبذل جهوداً حثيثة من أجل وقف الحرب علي غزة ، بالإضافة إلي الجهود الإنسانية من اجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل الذي عاش مأساة إنسانية غير مسبوقة .



وأضاف " هلال"، في تصريحات صحفية له اليوم أن القاهرة باتت تمتلك مفاتيح التوازن في أكثر الملفات حساسية، سواء في القضية الفلسطينية أو في قضايا الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن التحرك المصري لا يقوم على ردود أفعال، بل على رؤية استراتيجية واضحة تستند إلى ثوابت الدولة ومصالحها القومية.



وأشار عضو الشيوخ إلي أن إشادة الرئيس ترامب بدور مصر المحوري ليست مجرد كلمات بروتوكولية، بل هي اعتراف دولي بأن استقرار المنطقة مرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار مصر وصون حقوقها التاريخية.



وأكد "هلال" أن طرح الدور الأمريكي في الوساطة بشأن مياه النيل يجب أن يكون هدفه الوحيد الوصول إلى اتفاق منصف وملزم يضمن التدفقات المائية لمصر والسودان، ويحمي شعوب المنطقة من أي توترات مستقبلية، مع دعم فرص التنمية والطاقة لدول المنبع في إطار التعاون لا الإضرار



وإختتم عضو الشيوخ تصريحاته بالتأكيد علي أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية لإتخاذ ما يراه من إجراءات للحفاظ علي الأمن القومي المصري .