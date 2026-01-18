قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
خطة الـ 12 عاما.. شوبير يكشف تفاصيل منظومة التطوير الجديدة للكرة المصرية حتى 2038
برلمان

برلماني: رسالة ترامب للرئيس السيسي تكشف حجم ومكانة مصر الدولية

أميرة خلف

أكد النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب، أن الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا للدور المحوري الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي والدولي، ودلالة على مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلة تمتلك من الحكمة والخبرة ما يؤهلها لقيادة جهود الاستقرار والتنمية في منطقة تعاني من تحديات متشابكة.

وأضاف «مرزوق»، أن أهمية هذه الرسالة تكمن في توقيتها ودلالاتها، حيث تأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب وجود دول ذات ثقل وقدرة على التأثير الإيجابي، وهو ما تمثله الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الإشادة بالدور القيادي والريادي لمصر تعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية القائمة على التوازن والانفتاح والحفاظ على المصالح الوطنية، مع دعم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر أصبحت رقمًا هامًا في معادلة الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، أو دعم مسارات الحلول السياسية للأزمات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة، أو تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما أن الرسائل الدولية التي تؤكد هذا الدور تعزز من قوة الموقف المصري في المحافل الدولية، وتدعم قدرتها على الدفاع عن قضاياها العادلة وقضايا الأمة العربية.

وأشار النائب أشرف مرزوق، إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد مراحل متعددة، والثابت فيها هو إدراك واشنطن لأهمية القاهرة كشريك استراتيجي لا يمكن تجاوزه، خاصة أن قوة مصر تنبع من استقرارها الداخلي ووحدة مؤسساتها، ومن رؤية قيادتها السياسية التي أعادت بناء الدولة على أسس حديثة، اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا، مضيفًا أن مثل هذه الرسائل الدولية تمثل دعمًا سياسيًا ومعنويًا للدولة المصرية، وتعكس الاحترام الذي تحظى به القيادة المصرية على الساحة العالمية.

أشرف مرزوق مجلس النواب ترامب الرئيس السيسي

