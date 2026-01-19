قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 19 يناير 2026 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 19 يناير 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026

من المرجح أن يحمل لك اليوم طاقة إيجابية وشعوراً بالسعادة، عند وضع أهدافك، انتبه لوضعك الحالي. قد يُقلل التفكير الزائد من كفاءتك، لذا حاول الحفاظ على صفاء ذهنك. في العمل، قد يضغط عليك رؤساؤك لإنجاز المهام العالقة. 

برج الثور وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026

 قد يحقق العاملون في مجال الكيماويات الزراعية مكاسب مفاجئة، من المرجح أن يكون يوم الخياطين وأصحاب المهن المشابهة مثمراً، قد تعود إليك أموالك المتعثرة من الماضي، مما يعزز وضعك المالي. تناول الفاكهة الطازجة سيساعدك على الحفاظ على صحة جيدة.

 برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026

قد تخرج مع زملائك في أعمال تجارية. كن حذرًا في تعاملك مع شركاء العمل، فقد تنشأ خلافات، قد يلتقي العاملون على منصات التواصل الاجتماعي بشخصية مؤثرة قد تكون مفيدة لهم على المدى البعيد.  

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026

قد تزول العقبات التي وضعها الخصوم أخيراً. بدلاً من التركيز على السلبيات، وجّه طاقتك نحو عملك، تبقى الحياة الأسرية هادئة، وقد تشعر بالانتعاش طوال اليوم، قضاء الوقت مع من تحب سيجلب لك السعادة. تتحسن صورتك بين الناس، وسيُعزز تخصيص الوقت لشريك حياتك علاقتكما.

برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026 

خذ مسؤولياتك على محمل الجد لتحقيق أفضل النتائج. قد يُقدّر من حولك شخصيتك وجهودك. قد تظهر بعض المخاوف البسيطة المتعلقة بالعمل، لكنها لن تدوم طويلًا. قُد بحذر اليوم. قد تتلقى الشابات عروض زواج جيدة. 

برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026  

إذا كنت تتعامل مع مسائل حكومية، فقد تجد حلولًا مناسبة. قد تحتاج إلى بذل جهد إضافي في العمل لإرضاء مديرك. قد يبدو رؤساؤك غير راضين عنك، لذا تعامل مع المهام بحذر، سيحقق الطلاب نتائج جيدة وقد ينالون تقديرًا من معلميهم بعد إنجاز واجباتهم.

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026 

قد تنشغل بأنشطة متنوعة وتنجز حتى أصعب المهام بثقة. قد يتلقى الراغبون في السفر إلى الخارج أخبارًا سارة. قد تُنجز أعمال مهمة بمساعدة المقربين. قد تتعلم شيئًا جديدًا اليوم أيضًا، سيكون قضاء وقت ممتع مع العائلة مُرضيًا، وقد تتلقى مكالمة هاتفية من أحد الأقارب.

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026

وقد تُعزز النساء روابطهن مع شركائهن من خلال لفتات بسيطة. وتبقى الحياة الأسرية مستقرة، وتتحسن الصحة. وقد يتلقى مهندسو العمارة عروض عمل جيدة. وقد يقضي الآباء أوقاتًا ممتعة مع أطفالهم. 

برج القوس وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026 

قد يشهد العاملون في قطاع النسيج مكاسب مالية مفاجئة، مما يعزز وضعهم الاقتصادي تبقى صحتك جيدة. يمكنك التخطيط لقضاء وقت ممتع مع إخوتك وأخواتك. ستبقى دعوات كبار السن معك. قد يتلقى غير المتزوجين عروض زواج واعدة أو أخبارًا سارة تتعلق بالعلاقات العاطفية.

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026 

 سيجلب لك قضاء الوقت في أداء الشعائر الدينية مع والدتك السكينة. ستكون الأمسية ممتعة مع أفراد العائلة، يسود الانسجام في الحياة الزوجية، قد تشعر برغبةٍ في التعلم من أخطاء الماضي، قد يسافر البعض إلى الخارج في مهمة عمل.. 

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026 

ستساعدكم النظرة الإيجابية على تحقيق النجاح في كل ما تقومون به قد يؤثر ضغط العمل الزائد على صحتكم، لذا خذوا قسطًا من الراحة. قد يُضفي وصول أحد الأقارب جوًا احتفاليًا على المنزل. 

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026 

 ستكون آراء الآخرين مفيدة سيتحسن وضعك المالي بالنسبة لرجال الأعمال، سيكون اليوم متوسطًا. سيزداد اهتمامهم بالأنشطة الإبداعية. بالنسبة للطلاب، اليوم مناسب، خاصةً للالتحاق بدورة جديدة. أما من الناحية الصحية، فسيكون اليوم جيدًا. 

حظك اليوم توقعات الابراج برج الحمل برج العقرب برج الدلو برج الجوزاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الإعدادية| أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

القاهرة الاخبارية

الانسحاب الكامل للتحالف الدولي من القواعد العراقية يمثل تحولاً أمنياً مهماً.. تفاصيل

جانب من الحلقة

بقول ابني مات| أم تدعو على ابنها أمام الكعبة.. والابن يكشف تفاصيل الخلاف المثير

عمرو أديب

عمرو أديب: على مدار فترات طويلة هناك حديث عن تعديل وزاري مرتقب

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

