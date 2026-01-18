قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
برلمان

نائبة التنسيقية: تغير المناخ أخطر قضية تؤثر على الاقتصاد القومي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قالت النائبة حنان وجدي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين عن حزب الحرية المصري ،  أن " قضية تغير المناخ واحدة من أخطر القضايا التي  تؤثر  على الاقتصاد القومي 

 و أضافت خلال الجلسة العامة بمجلس  الشيوخ  برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس "  وفق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تكلفة برامج التكيف والمشروعات المناخية في مصر تقدر بحوالي 113 مليار دولار ، و تنفق على عدة قطاعات من بينها موارد مائية وزراعة وبنية تحتية، مع فجوة تمويلية تقدر بحوالي 94.7 مليار دولار لعدم وجود تمويل كاف من المصادر المحلية والدولية

و قالت النائبة حنان وجدي علينا أن نفهم هذا الرقم بوصفه تكلفة استثمار وقائي في حماية الاقتصاد الوطني،  لأن الفرصة البديلة لعدم العمل المناخي مكلفة أكثر بكثير ، مضيفة " تقارير البنك الدولي تشير إلى أن  مصر قد تواجه خسائر في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 2% و6% بحلول عام 2060 إذا لم تتخذ إجراءات فعالة للتكيف.

و استطردت:  " خسائر أخرى متوقعة تشمل انخفاض الإنتاج الزراعي و هو المحرك الاقتصادي الذي يمثل ما يقرب من 11% من الناتج المحلي ويشغل ملايين العمال،وقد تصل خسائر الرفاه في الزراعة وحدها إلى 40–234 مليار جنيه سنويًا بحلول 2060 في سيناريوهات التغير المناخي المتسارعة وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

و أشارت إلى  الآثار المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر موضحة أنه  سيؤدى لخسائر  في العقارات والممتلكات و التي  تقدر  خسائرها من 7 الى 16 مليار جنية في دلتا النيل وحدها فقط فضلًا عن ارتفاع تكلفة خدمات المياه والطاقة والصحة  وفق برنامج (الأمم المتحدة الإنمائي)

و قالت  النائبة حنان وجدي: " العالم يضخ تمويل مناخي لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا، و اضافت " إذا استطاعت مصرجذب 2% من هذا الرقم سيكون الرقم  حوالي 2 مليار دولار في السنة، أي  أكتر من 100 مليار جنيه

و أوضحت أن عدم التكيف سيكلّفنا  خسائر سنوية في الزراعة والبنية التحتية والمياه والصحة بمئات المليارات ، مؤكدة أن وجود  خطة شاملة للحكومة للتحوط من هذا الخطر امر ضروري جدا لاستقرارنا الاقتصادي.

و اختتمت قائلة: " بناء  عليه فالطلب  المقدم يحتاج  لاستيضاح خطة الحكومة الشاملة للتحوط من هذا الخطر

نائبة التنسيقية تغير المناخ واحدة الاقتصاد القومي

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأهلي

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

رئيس وزراء باكستان

رئيس وزراء باكستان يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

حقول الغاز

سيطرة دمشق على حقول النفط والغاز تثير قلق إسرائيل والأكراد

توم باراك و مظلوم عبدي

قائد "قسد" والمبعوث الأمريكي يصلان دمشق للاجتماع مع الرئيس السوري

بالصور

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

