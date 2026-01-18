قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الكشف على 1797 حالة وإجراء 91 عملية جراحية في قافلة طبية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل القافلة الطبية الخيرية التي تستضيفها محافظة الوادي الجديد، بالتنسيق والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الأحد، أعمالها في تقديم خدماتها الطبية والاجتماعية بمركز الخارجة وذلك خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير 2026.

وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن الخدمات لن تقتصر على الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان فحسب، بل ستمتد لتشمل إجراء العمليات الجراحية الصغرى في موقع القافلة للحالات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا، مما يساهم في توفير عناء السفر عن أهالي واحات الوادي الجديد، بالإضافة إلى الخدمات الإجتماعية.


وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي بنظام العمل المشترك بين المحافظة والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، تجسيدًا لروح التعاون الهادف للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وشدد على أن الهدف الأسمى هو تمكين المواطنين في المناطق الحدودية والبعيدة من الحصول على حقهم في رعاية صحية لائقة ومجانية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية.

ولفت وكيل تضامن الوادي الجديد، إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الكشف الطبي المجاني في (9) تخصصات مختلفة تشمل:.(جراحة عامة - جراحة أوعية دموية - مسالك بولية - باطنة - أطفال - أنف وأذن وحنجرة - نساء وتوليد - عظام - جلدية)، بالإضافة إلى صرف العلاج لكافة الحالات التي سيتم توقيع الكشف الطبي عليها بالمجان؛ وكذا إجراء التحاليل الطبية الأولية (سكر - فيتامين (د)، وإجراء العمليات الجراحية المقررة طوال فترة القافلة الكشف وإجراء العمليات بمستشفى الخارجة التخصصي.

ولفت العديسي، إلى أن القافلة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الاجتماعي والصحية المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط  محافظ الوادى الجديد، وتنسيق إدارة الطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد قافله طبيه

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

أرشيفية

ماكرون: يجب التوصل إلى اتفاق لدمج قسد في الدولة السورية

أرشيفية

مع اقتراب شهر رمضان.. اعرف أسعار البقوليات في الأسواق

اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

مسودة ميثاق مجلس السلام بشأن غزة : مدة العضوية 3 سنوات

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

