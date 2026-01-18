قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو | تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز .. أسعار الذهب و البلح والزبيب
لوسي لـ صدى البلد: أنا اللي سيبت الرقص وكان نفس أطلع دكتورة
مخنوقين ومرمين بمنزل مهجور.. حكاية 3 أطفال قٌتـلوا داخل قرية بالمنوفية
استقرار نسبي في الطقس.. والأرصاد تحذر من انخفاض حاد للحرارة
المستشار الألماني: التهديد بفرض تعريفات جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي
والد الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها : نذرتهم لله منذ الولادة
رؤساء الدول الأوروبية يتحدون ترامب في بيان مشترك: نتضامن مع الدنمارك وجرينلاند
موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا
التاريخ ينصف أصحاب الأرض في نهائي كأس أمم أفريقيا باستثناء 3 خسارات
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
أسطوري كالعادة.. رامز جلال يشيد بـ حفل توزيع جوائز joy awards

يارا أمين

شارك الفنان رامز جلال، متابعيه، صورة له مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مشيدًا بحفل توزيع جوائز joy awards.

وكتب رامز تعليقا على الصورة قائلاً: "ابو ناصر يتحدى نفسه ومحدش بينافسه، حفل أسطوري كالعادة من صاحب المعالي الغالي".

وخطف الفنان رامز جلال الأنظار بإطلالة غير تقليدية خلال حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته السادسة، إذ ارتدى بدلة زرقاء وأخفى ملامح وجهه بقناع أبيض بمسامير بارزة مستوحى من قناع المطرب «توليت». 

وكشف الفنان رامز جلال عن تفاصيل برنامجه المنتظر في رمضان 2026 خلال حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته السادسة.

وقال رامز جلال على هامش الحفل إنه ارتدى اللون الأزرق ليكون ليلته زرقاء، كما أشار إلى أنه استخدم قناعًا خلال دخوله للحفل، وذكر أنه قضى وقتًا طويلًا في الحمام لتغيير لون شعره.

وأضاف جلال أن مقلب هذا العام سيكون على طريقة سواد جيم، مشيرًا إلى وجود ثلاث إصابات، مما يعكس الجرأة والإثارة التي يتميز بها برنامجه دائمًا.

تأتي تصريحات رامز في وقت يتوقع فيه متابعوه شكل البرنامج الجديد ومفاجآته المليئة بالإثارة والمغامرة خلال رمضان المقبل.

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الفنية والرياضية العالمية، من بينهم: الملحن عمرو مصطفى، والفنانة الإماراتية أحلام، والممثل الأمريكي فوريست ويتكر، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون، والممثل والمنتج الأمريكي جيرمي رينر، والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مقدم البرامج السعودي صالح العريض.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

فيراري أمالفي 2026 الجديدة

شاهد.. فيراري أمالفي 2026 الجديدة

ام جى 50 بلس ام اكسييد اى تى 2026

تختار ايه .. ام جى 50 بلس أم اكسييد اى تى 2026 ؟| مواصفات وأسعار

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

بسعر مليون و 649 ألف جنيه .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

