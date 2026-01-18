قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسرع طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
عبد الفتاح تركي

أسرع طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026 .. يشهد كارت الخدمات المتكاملة اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتفاع معدلات البحث عن أسرع رابط وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026، وذلك لمعرفة موقف الطلب وموعد صدور الكارت ومكان استلامه، إذ يمثل الكارت أحد أهم أدوات الدعم المقدمة لذوي الإعاقة، لما يوفره من مزايا وخدمات متعددة تسهم في تحسين جودة الحياة وتيسير الحصول على الحقوق التي كفلتها الدولة لهذه الفئات.

ويحرص الكثير من المواطنين من ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم على متابعة حالة الكارت بشكل دوري، خاصة بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية واستكمال المستندات المطلوبة، لذلك أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من وسيلة رسمية للاستعلام، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، مع الحفاظ على دقة البيانات وسرية المعلومات.

كارت الخدمات المتكاملة

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

أتاحت الجهات المختصة عدة وسائل رسمية يمكن من خلالها الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 باستخدام الرقم القومي، وتتنوع هذه الوسائل بما يناسب مختلف الفئات، سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر الإنترنت، بما يحقق سهولة الاستخدام وسرعة الحصول على المعلومة المطلوبة.

وتشمل وسائل الاستعلام المتاحة الاتصال بالخط الساخن، حيث يمكن للمواطن الاتصال على رقم 1444 واتباع التعليمات الصوتية، ثم إدخال الرقم القومي، ليقوم ممثل خدمة العملاء بإبلاغه بحالة الطلب وموعد صدور الكارت ومكان استلامه، وهي وسيلة يفضلها من لا يجيدون التعامل مع الخدمات الإلكترونية.

كما يمكن الاستعلام من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، وذلك عبر اختيار قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة، ثم الضغط على خيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، لتظهر أمام المستخدم تفاصيل حالة الكارت بشكل مباشر.

وتوفر منصة مصر الرقمية أيضًا خدمة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة، وإدخال البيانات المطلوبة، لتظهر حالة الطلب ومرحلة المعالجة الحالية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026

يُمنح كارت الخدمات المتكاملة 2026 لعدد من الفئات من ذوي الإعاقة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، ويشمل ذلك أصحاب الشلل الدماغي باعتبارهم من ذوي الإعاقة الحركية الدائمة، والمصابين بالشلل الرباعي أو النصفي ممن يعانون من إعاقات جسدية شديدة تؤثر على القدرة على الحركة.

كارت الخدمات المتكاملة

كما تشمل الفئات المستحقة ذوي الإعاقة الذهنية المزمنة ممن يعانون من اضطرابات ذهنية، ومتحدي الإعاقة السمعية أو البصرية سواء كان الفقدان جزئيًا أو كليًا، إضافة إلى مرضى ضمور العضلات ومتلازمة داون باعتبارهم من أصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات المتعددة.

ويشمل الكارت أيضًا الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القزامة أو شلل الأطفال، لما لهذه الحالات من تأثير مباشر على القدرة الحركية، إلى جانب الأشخاص فاقدي الأهلية، حيث يتولى الوصي القانوني عنهم تقديم المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات التقديم والاستعلام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2026

عند التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لأول مرة، يجب على المتقدم تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية لضمان قبول الطلب وسرعة فحصه، وتشمل هذه المستندات عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6، وبطاقة الرقم القومي أصل وصورة للاطلاع والتقديم.

كارت الخدمات المتكاملة

كما يُطلب تقديم شهادة الميلاد للأبناء في حال وجودهم، على أن تكون أصلًا للاطلاع وصورة للتقديم، إضافة إلى التقرير الطبي المميكن الذي يوضح نوع الإعاقة بشكل دقيق، مرفقًا به الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وفي حالة فقد الأهلية، يجب إرفاق قرار الوصاية الرسمي، مع إمكانية متابعة الطلب بعد التقديم للاستعلام عن موعد استلام الكارت أو تحديث البيانات في حال طلب ذلك من الجهات المختصة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 إلكترونيًا

للاستعلام الإلكتروني عن حالة كارت الخدمات المتكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، يتم الدخول إلى الموقع، ثم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة، والنقر على خيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على كلمة استعلام لتظهر حالة الكارت وموعد صدوره ومكان الاستلام في حال جاهزيته.

كارت الخدمات الموحد

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
يمكن للمواطنين كذلك الاستعلام من خلال اللينك الرسمي لخدمات التضامن الاجتماعي، وذلك عبر إدخال الاسم الرباعي في الخانة المخصصة، وكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ثم النقر على زر استعلام عن الطلبات، والانتظار قليلًا لتظهر نتيجة الاستعلام موضحة حالة الطلب وموعد استلام الكارت إن كان جاهزًا.

كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة 2026 الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي رابط كارت الخدمات المتكاملة موعد استلام كارت الخدمات المتكاملة الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة الأوراق المطلوبة لكارت الخدمات المتكاملة

