برلمان

وكيل اقتصادية النواب: كان لابد من وجود مصادر بديلة لتمويل السفن والاستفادة من تطوير الموانىء بجانب قناة السويس

النائب حسن عمار ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
النائب حسن عمار ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب حسن عمار ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن الرئيس السيسي لديه بعد نظر ورؤية واضحة بشأن أنه لايتم على السفن فقط التي تمر من قناة السويس كمصدر للدخل القومي.

وأشار عمار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك أنشطة آخرى لها بدائل للعملة الصعبة  بعد تاثر قناة السويس خلال الفترة الماضية من هجمات الحوثيين ، مؤكدا أنه كان لابد من إيجاد مصادر آخرى بديلة لتمويل السفن والاستفادة من تطوير الموانىء بجانب قناة السويس.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أننا لو وصل عائد قناة السويس إلى 12 مليار دولار سنويا في الفترة الحالية، كما كان من قبل هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تعافي الاقتصاد المصري وانخفاق معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف ، ويقل الطلب على الدين ، مما يجلعنا نسدد الديون بكل أريحية.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمُواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية بهدف الاستمرار في أدائها المتميز المشهود له عالميًا بالكفاءة والقدرة، وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس حيث أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن قناة السويس شهدت خلال عام 2025، وتحديداً في النصف الثاني من العام، تحسنًا نسبيًا وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي. 

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن النصف الثاني من العام شهد أيضاً العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً نحو بدء عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، مؤكداً في الوقت ذاته التوقعات بتحسّن إيرادات قناة السويس بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر للوقوف على معدلات الإنجاز والجداول الزمنية للتنفيذ ضمن جهود توطين الصناعة البحرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشار الفريق أسامة ربيع في هذا الصدد إلى مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار، وكذلك الانتهاء من أعمال بناء 6 قاطرات بحرية ضمن سلسلة تضم 10 قاطرات بحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طناً، علاوة على استكمال أعمال بناء (10) قاطرات بحرية أخرى بقوة شد 80 طناً بترسانات هيئة قناة السويس. 

كما استعرض الفريق رئيس هيئة قناة السويس كذلك الموقف التنفيذي الخاص بقيام هيئة قناة السويس بالانتهاء من بناء عدد (10) أتوبيس نهري، بالإضافة إلى خطط شراء وتطوير أسطول الكراكات لتعزيز قدرات هيئة قناة السويس.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا السياق، على ضرورة المُشاركة الفعالة في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات البحرية والوحدات البحرية المختلفة بأسطول الهيئة، علاوة على تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري.

كما وجه الرئيس بمُواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الاستمرار في أدائها المتميز، المشهود له عالميًا بالكفاءة والقدرة، وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

