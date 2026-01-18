قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة الاستنزاف الهجين وسط تصعيد عسكري وضغوط غربية متزايدة

طائرات
طائرات
رنا عبد الرحمن

أكد الأكاديمي والباحث السياسي رامي القليوبي أن مسار الحرب الروسية الأوكرانية يشهد تحولًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، مع تصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة، خاصة تلك التي استهدفت البنية التحتية الأوكرانية الحيوية، وعلى رأسها منشآت الطاقة، في مؤشر واضح على انتقال النزاع إلى نمط حرب استنزاف طويلة الأمد ذات طابع هجين.

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا النمط الجديد من المواجهة لا يقتصر على العمليات العسكرية المباشرة، بل يمتد إلى محاولات التأثير على الرأي العام الدولي، والضغط النفسي والاقتصادي على الداخل الأوكراني، عبر استهداف مقومات الحياة اليومية للسكان.

وأشار إلى وجود تباين واضح بين الروايتين الروسية والأوكرانية بشأن طبيعة الأهداف المستهدفة؛ إذ تؤكد موسكو أن عملياتها العسكرية تركز على منشآت وبنى تحتية عسكرية تستخدم في دعم القدرات القتالية الأوكرانية، في حين تصر كييف على أن الضربات الروسية طالت منشآت مدنية حيوية، وهو ما يعيد الجدل الدولي حول استهداف المدنيين وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني داخل البلاد.

وفيما يتعلق بالمشهد العسكري، لفت القليوبي إلى أن التقدم الروسي على الأرض لا يزال بطيئًا، لكنه يستند إلى تفوق واضح في الإمكانات العسكرية والبشرية مقارنة بأوكرانيا، ما يمنح موسكو قدرة أكبر على الاستمرار في العمليات لفترات طويلة، بينما تركز الاستراتيجية الأوكرانية في الوقت الراهن على الصمود ومنع انهيار خطوط الدفاع، في ظل ضغوط متزايدة على الجبهات المختلفة.

وعلى صعيد الدعم الغربي، أوضح القليوبي أن مؤشرات الإرهاق بدأت تظهر داخل الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد الانتقادات الداخلية في بعض الدول، مثل المجر وسلوفاكيا، التي تطالب بمراجعة الموقف الأوروبي من الأزمة والدعوة إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع روسيا، ما يعكس حالة من عدم التجانس داخل الاتحاد بشأن الاستمرار في دعم أوكرانيا بنفس الوتيرة.

اقتصاديًا، أشار القليوبي إلى أن تداعيات الحرب والعقوبات الغربية انعكست بشكل مباشر على الطرفين؛ ففي أوكرانيا، أدى تجنيد مئات الآلاف من الشباب إلى نقص حاد في القوى العاملة، ما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، بينما واجه الاقتصاد الروسي ضغوطًا كبيرة، خاصة في قطاع الطاقة، نتيجة العقوبات المفروضة عليه.

ومع ذلك، شدد القليوبي على أن هذه العقوبات لم تنجح حتى الآن في دفع موسكو إلى تغيير سياساتها أو مراجعة استراتيجيتها العسكرية، مؤكدًا أن التجارب التاريخية تثبت أن العقوبات الاقتصادية وحدها لا تكفي لإجبار الدول على تعديل خياراتها الاستراتيجية، مستشهدًا بحالات سابقة مثل إيران وكوريا الشمالية وليبيا.

إيران روسيا ليبيا قطاع الطاقة اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

منتخب السنغال

أسطورة السنغال يوجه رسالة هامة للجماهير قبل مواجهة المغرب

إيفرتون

إيفرتون يحقق الفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

صلاح الدين مصدق

بسبب الظروف المالية.. الزمالك يسعى لإقناع صلاح الدين مصدق بالموافقة على جدولة مستحقاته

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

المزيد