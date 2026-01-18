تفاصيل إصابة لاعبي باير ليفركوزن بعد مباراة هوفنهايم

أعلن نادي باير ليفركوزن، أحد أندية الدوري الألماني، يوم الأحد، أنه سيفتقد حارسه الأساسي مارك فليكن والمهاجم ناثان تيلا لعدة أسابيع بعد تعرضهما للإصابة خلال خسارة فريقه أمام هوفنهايم بنتيجة 1-0 يوم السبت.

وتعرض فليكن، الحارس الدولي الهولندي، لإصابة في أربطة الركبة، بينما تعرض تيلا، اللاعب الدولي النيجيري الذي شارك كبديل، لإصابة في القدم.

أعلن النادي أن كلا اللاعبين لن يكونا متاحين لفترة طويلة، ويحتل باير ليفركوزن، الذي سيواجه أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني.