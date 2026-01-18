قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم الوادي الجديد: تنفيذ برنامج أساسيات التدريس لمعلمي الابتدائية

منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأحد، عن إطلاق فعاليات الحقبة الأولى من البرنامج التدريبي «أساسيات التدريس» لمعلمي المرحلة الابتدائية  في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لإصلاح وتطوير التعليم الابتدائي، وبالتعاون مع شركاء برنامج التعلّم من أجل الغد،  والذي يُعد خطوة حقيقية نحو الارتقاء بالأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية، وبناء معلم واعٍ قادر، ودعم احتياجات الطلاب، وتحقيق الإصلاح المتمركز حول الطالب.

وشهد سمير طاهر مدير عام التعليم العام بالمديرية فعاليات أولى حلقات التدريب الذى يجرى تنظيمه بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وإدارة التعليم الابتدائي، وتستمر الحقبة الأولى من اليوم الأحد 18 وحتى الثلاثاء 20 يناير الجارى.

- تنفيذ برنامج إثراء اللغة العربية لتلاميذ المرحلة الابتدائية

وفى سياق متصل أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن تنظيم برنامج تدريبى لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي، وذلك لإثراء مهارات اللغة العربية بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائى ومع توجيه عام اللغة العربية.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أن خطة العمل بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس 22 يناير،  وتتضمن العديد من المحاور والبرامج الهامة من شأنها صقل وتنمية مهارات الطلاب فى اللغة العربية، من أهمها تنمية مهارات القراءة والكتابة والفهم المسموع ومكونات الوعى الصوتى، لخلق جيل متمكن من القراءة والكتابة قادر على الإبداع محب لوطنه ودينه متحدثا بطلاقة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم الوادي الجديد

