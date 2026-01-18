قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسين بونو ينقذ المغرب ويحرم السنغال من هدف مؤكد بنهائي كأس أمم إفريقيا
تفاصيل الساعات الأخيرة قبل قتل أطفال الراهب| شاهد عيان: المتهم لعب مع الضحايا أثناء توجههم إلى درس القرآن.. وشارك في البحث عنهم بعدما نفذ جريمته
تبكير صرف مرتبات يناير 2026.. وخصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
أخبار البلد

ملتقى علمي عن الآثار الإسلامية والقبطية بمنزل الست وسيلة بالأزهر

الملتقي العلمي والأثري
الملتقي العلمي والأثري
محمد الاسكندرانى

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لبناء القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء المؤسسي، والارتقاء بمنظومة العمل الأثري، نظم قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار على مدار يومين فعاليات «الملتقى العلمي للأثريين العاملين بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية»، وذلك بمنزل الست وسيلة بمنطقة آثار الأزهر والغوري.

الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرص المجلس على دعم الكوادر الأثرية علميًا ومهنيًا، وتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة من المتخصصين، بما يسهم في تطوير الأداء الميداني والعلمي داخل قطاعات الآثار المختلفة.

وأضاف أن مثل هذه الملتقيات العلمية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث نتائج أعمال الترميم والاكتشافات  الأثرية، ومناقشة التحديات التي تواجه العمل الأثري، بما يواكب توجهات الدولة المصرية في الحفاظ على التراث الحضاري وصونه وفقًا لأحدث المعايير العلمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على نتاج أعمال القطاع، بما يشمل المكتشفات الأثرية، وأعمال الترميم، ومخرجات اللجان العلمية، إلى جانب نقل الخبرات العلمية والعملية بين المتخصصين ومفتشي الآثار العاملين بالمجلس، الأمر الذي يسهم في دعم الكوادر الأثرية ورفع كفاءتها المهنية.

واستُهلت فعاليات الملتقى بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الزملاء الراحلين من القطاع خلال الأشهر الماضية، وذلك تقديرًا لمسيرتهم المهنية وما قدموه من عطاء مخلص طوال فترة عملهم بالقطاع، حيث تم تسليم درع الوفاء إلى ذويهم.

كما شهد الملتقى تكريم السيدة سارة محمد حسن، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة، تقديرًا لتعاونها المستمر مع القطاع، ودورها البارز في دعم جهود الحفاظ على شواهد القبور.

وتضمن برنامج الملتقى عددًا من المحاضرات العلمية المتخصصة، ألقاها نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الآثار الإسلامية، وتناولت موضوعات متنوعة، من بينها المشكاوات المملوكية بين الأصل والتزييف، العناصر الأثرية المكتشفة خلال أعمال الترميم والتطوير بحديقة الحيوان، مسجد الخازندارة وأعمال الترميم الأخيرة، والتصاوير والزخارف الجدارية المكتشفة بقصر حبيب باشا السكاكيني.

واختُتمت فعاليات الملتقى بفتح باب النقاش والتعقيب مع السادة الحضور، في إطار دعم الحوار العلمي البنّاء وتبادل الخبرات بين المتخصصين، بما يسهم في تطوير العمل الأثري والبحثي داخل قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

