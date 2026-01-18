إحنا عجزنا ولا إيه.. عيد ميلاد مينا عطا الـ 36

نشر الفنان مينا عطا صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام بمناسبة عيد ميلاده الـ ٣٦ .

وكتب عطا على الصورة: "36 سنة في زحام من نعم وكرم ربنا الحمد للّه، ربنا يديم علينا دائماً فضله وستره وكرمه يارب.. احنا كدة عجزنا ولا ايه".



وطرح الفنان مينا عطا أحدث أغنياته بعنوان “قشطة وعسل” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

وتدور فكرة تصوير الفيديو كليب في إطار بسيط حول شاب وصديقه أثناء تواجدهما في لبنان، وتلفت أنظارهما فتاة جميلة ويبدء أن يتغزل فيها بالغناء.

وأغنية «قشطة وعسل»،كلمات وألحان، وتوزيع موسيقى، محمد شفيق، ومن إخراج سامي بساط، وهى من توزيع شركة «ديجيتال ساوند».



وكان المطرب مينا عطا روج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو من أغنيته الجديدة، وكتب «أغنيتى الجديدة قشطة وعسل.. يارب تعجبكم، وهتنزل كاملة يوم الأربعاء، رأيكم يهمنى يا حبايب قلبي".