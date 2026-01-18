محمد نور: النهارده عيد ميلادي أنا وبنتي عاليا

احتفل الفنان محمد نور بعيد ميلاده الذي يصادف نفس يوم عيد ميلاد ابنته علياء محمد نور، موجهًا لها رسالة حب وتهنئة".

ونشر محمد نور صور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “النهاردة عيد ميلادي أنا وبنتي عليا.. كل سنة وانتي طيبة يا عمري وبخير وصحة وسلامة ربنا بحفظك انت وكل ولادنا وولادكم جميعا”.

وتابع: “يا رب يكتبلي كل الخير إن شاء الله ويوفقني السنادي.. الحمد للّه عقبال كل سنة على خير وأقرب لربنا يارب.. كل سنة وانتم طيبين جميعا”.

كشف الفنان محمد نور عن حصوله على ساعة نادرة تحتوي على قطعة من كسوة الروضة الشريفة من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد محمد نور، أن هذه الساعة لا يوجد منها سوى 30 نسخة فقط على مستوى العالم.

ساعه محمد نور

وشارك محمد نور صورة الساعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقاً: “حبيبي وأخويا محمد باديب جابلي ساعة موجود منها فقط 30 واحدة في العالم، فيها كسوة الروضة الشريفة من مقام الرسول عليه الصلاة والسلام”.