قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة نبيه: ندمت على تصريحاتي بعد كأس العالم للشباب
وولينج الصينية تقدم سيارة Xingguang 560 بهذا السعر
مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا
مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين
أزمة جرينلاند تتصاعد.. برلين تلوح برفع إيجار القواعد الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية
تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا
سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بـ«خلية التهريب».. اليوم
خلال الـ18 شهرا الماضية.. التضامن: إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إرضاء الآخرين.. ما هو التفسير النفسي لهذه العادة؟

إرضاء الأخرين
إرضاء الأخرين
هاجر هانئ

غالباً ما يبدو إرضاء الآخرين ظاهرياً كنوع من اللطف، لكنه في جوهره قد يكون مرهقاً ومستنزفاً عاطفياً. إنّ إيثار الآخرين باستمرار، وتجنّب الصراع، والشعور بالذنب لوجود احتياجات، ليس عيباً في الشخصية، بل هو نمط مكتسب. يساعد علم النفس في تفسير سبب تجذّر إرضاء الآخرين، ولماذا قد يكون التخلّص منه أمراً غير مريح، وبطيئاً، ومؤثراً عاطفياً بشكلٍ مفاجئ.

يبدو إرضاء الآخرين أمرًا جيدًا ظاهريًا. أن تكون لطيفًا، وأن تُساعد الآخرين، وأن تكون شخصًا يسهل التعامل معه. لكن إن كنت قد عشت هذا النمط من السلوك، فأنت تعرف مدى استنزافه. أن تقول نعم وأنت تريد أن تقول لا، وأن تُفرط في التفكير في كل رد فعل، وأن تشعر بالذنب تجاه أمور ليست من مسؤوليتك. يُفسر علم النفس لماذا يتغلغل إرضاء الآخرين في أعماقنا.

لماذا قد يكون التخلص من أرضاء الأخرين صعبًا بشكلٍ مُفاجئ

 

غالباً ما تبدأ كمهارة للبقاء على قيد الحياة

إرضاء الآخرين ليس عادةً شيئًا تستيقظ عليه فجأةً وتقرر فعله. بل يتسلل إليك مبكرًا، غالبًا في طفولتك. يربط علم النفس ذلك ببيئات الطفولة حيث كان الحب والأمان والقبول مشروطًا. ربما أدركتَ أنه إذا بقيتَ مُطيعًا أو مُساعدًا، ستبقى الأمور هادئة. أما الاعتراض أو الرفض؟ فقد يؤدي ذلك إلى التجاهل أو الغضب أو حتى الصمت التام. لذا، وضع عقلك هذه القاعدة: حافظ على سعادة الجميع، وستبقى أنت آمنًا. لهذا السبب لا يبدو إرضاء الآخرين قرارًا واعيًا. إنه يحدث تلقائيًا، كالتنفس تقريبًا.

يتعامل جهازك العصبي مع الرفض باعتباره تهديدًا

حتى في مرحلة البلوغ، غالبًا ما يُبدي الأشخاص الذين يسعون لإرضاء الآخرين ردود فعل قوية تجاه علامات الاستياء. فتغيير نبرة الصوت، أو تأخر الرد، أو حتى تعبير خيبة الأمل، كلها أمور قد تُثير القلق. يُفسر علم النفس ذلك من خلال الجهاز العصبي. فإذا نشأتَ وأنت تُدير مشاعر الآخرين، يبقى جسمك مُتأهبًا للخطر. فقول "لا" لا يُشعرك بعدم الارتياح فحسب، بل قد يُسبب لك إجهادًا جسديًا، كضيق الصدر، والقلق، والشعور بأن مكروهًا على وشك الحدوث.

إرضاء الناس يُكافأ بنشاط

أحد أسباب صعوبة التخلي عن إرضاء الآخرين هو أنه يُجدي نفعًا على المدى القصير. إذ تحصل على الثناء، وتتجنب الصراع، ويُنظر إليك على أنك جدير بالثقة ولطيف. يشعر دماغك بالراحة والرضا. يُطلق علم النفس على هذا اسم التعزيز. في كل مرة يُخفف فيها إرضاء شخص ما من التوتر، يتعزز هذا السلوك. التخلي يعني تحمل الانزعاج المؤقت بدلًا من انتظار الموافقة الفورية.

يمكن أن يصبح جزءًا من هويتك

كثير من الأشخاص الذين يسعون لإرضاء الآخرين لا يتصرفون بهذه الطريقة فحسب، بل يُعرفون بها. الشخص اللطيف، الشخص الذي يُعتمد عليه، الشخص الذي لا يطلب الكثير. عندما يرتبط سلوكٌ ما بهوية الشخص، قد يشعر المرء عند تغييره وكأنه يفقد نفسه. قد يتساءل المرء عما إذا كان الناس سيظلون يُقدّرونه بعد أن يتوقف عن الإفراط في العطاء. هذا الخوف وحده كفيلٌ بإبقاء هذه الدائرة مشتعلة.

الشعور بالذنب يسبق الراحة

يُظهر علم النفس أنه عندما يبدأ الأشخاص الذين يسعون لإرضاء الآخرين بوضع حدود، غالبًا ما يظهر الشعور بالذنب أولًا. قد تشعر بالأنانية لأنك تستريح، وقد تشعر بالسوء لأنك تختار نفسك. هذا لا يعني أنك تفعل شيئًا خاطئًا، بل يعني أن عقلك يتكيف. الشعور بعدم الراحة جزء من تعلم أن لك الحق في أن تكون لديك احتياجات.

إن التخلص من العادات القديمة يتطلب وقتاً وخطوات صغيرة

لا يختفي الحرص على إرضاء الآخرين بين ليلة وضحاها، بل يخف تدريجيًا. التريث قبل الموافقة، والسماح للآخرين بالشعور بخيبة أمل طفيفة، والتحدث بصدق حتى وإن كان الأمر محرجًا. علينا أن نتذكر أن التخلي عن الحرص على إرضاء الآخرين لا يعني أن نصبح قساة القلوب أو غير مبالين، بل يعني أن نفهم أن التواصل الحقيقي لا يتطلب تضحية بالنفس.

المصدر: timesnownews

إرضاء الآخرين علم النفس مرحلة البلوغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر

الضويني يهنئ الفائزين في "الأسبوع العربي للبرمجة": إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر

الزواج

الفتوى بالأزهر: الرجل ملزم بإخبار زوجته بزواجه من ثانية

ارتداء الحجاب

كيف أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد