بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
الغردقة الجوية تستقبل 11 ألف سائح أوروبي في يوم واحد
لوروا يكشف كواليس أخطر لحظات الكان .. ويجيب: كيف أقنع سادو ماني باستكمال نهائى أفريقيا ؟
ديني

حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة.. الإفتاء تجيب

حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة
حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة؟ وهل يُشترط في العقيقة عنه أن تكون بشاتين؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: أصل السُّنة أن يُذبح لعقيقة المولود شاةٌ واحدةٌ؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا". أخرجه أبو داود في "السنن"، وابن الجارود في "المنتقى"، وأبو نعيم في "الحلية".

وهو مذهب الحنفية والمالكية:

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر في "الكافي" (1/ 426، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ويعقُّ عن الغلام وعن الجارية بشاةٍ شاةٍ عن كل واحدٍ منهما عند مالكٍ في ذلك سواء، ولو عقَّ عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاةٍ كان حسنًا] اهـ.

هل يُشترط في العقيقة عن الذكر أن تكون بشاتين

واشارت إلى أنه الأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المروي عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحثُّ عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنْ ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِي صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» أخرجه أبو داود والترمذي -وصححه- والنسائي وابن ماجه في "السنن"، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وهو مذهب الشافعية والحنابلة: قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 429، ط. دار الفكر): [السنة أن يعقّ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإنْ عقّ عن الغلام شاة حصل أصل السنة] اهـ.

وقال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (4/ 110، ط. دار إحياء التراث العربي): [(والمشروع أن يذبحَ عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة) وهذا بلا نزاع مع الوجدان.. إن خالف وعقّ عن الذكر بكبشٍ أجزأ] اهـ.

