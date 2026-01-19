مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، السفيرة نيرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية وأمين عام "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، لمناقشة إجراءات دعم التعاون بين مصر و دول حوض النيل .

وتم خلال اللقاء مناقشة إجراءات تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع دولة أوغندا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥ والتى تتضمن إنشاء خزانات للمياه، وحفر آبار جوفية جديدة مع ميكنة عدد من الآبار الجوفية السابق إنشاؤها وتشغيلها بالطاقة الشمسية، والتدريب وبناء القدرات، ومناقشة إجراءات تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع دولة رواندا فى شهر سبتمبر ٢٠٢٥ والتى تتضمن حفر آبار جوفية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات .

كما تم أيضا مناقشة التحضير لاجتماعات اللجان التوجيهية المشتركة التى سيتم عقدها بين الفرق الفنية من مصر و رواندا وأوغندا لمناقشة موقف مذكرات التفاهم و بدء تنفيذ المشروعات المدرجة بالمذكرات على الطبيعة .

وأكد الدكتور سويلم على دعم مصر الدائم لجهود التنمية في دول حوض النيل الجنوبي، مشيرا للدور البارز الذى تقوم به "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" ، و"المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" فى تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا .

وأضاف أن مصر قدمت الدعم فى مجالات إنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٢ محطة بالكونغو الديمقراطية و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا، وإنشاء ٢ مرسى نهري و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان، و ٢٨ خزان أرضى فى اوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية، وذلك بتكلفة إجمالية ١١٥ مليون دولار لهذه المشروعات .