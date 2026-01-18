قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملف الطاقة والربط الكهربائي يتصدر مباحثات مصر واليونان وقبرص.. ورسائل حاسمة من وزير الخارجية حول أزمات المنطقة
برودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تحذر من انخفاض يصل إلى 7 درجات
الصين: انفجار في مصنع للصلب يخلف قتيـ.لين و66 مصاباً شمال البلاد
رئيس وزراء باكستان يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة
بينهم 7 سيدات.. إصابة 9 أشخاص في حادث على طريق جمصة والإسعاف تهرع للمكان
الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
اقتصادية قناة السويس: نتطلع لجذب استثمارات الشركات الكورية في 21 قطاعا
سفير أمريكي سابق في تل أبيب: ترامب يسعى لاغتيال خامنئي خلال أيام
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
برلمان

وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة

وزير الري
وزير الري
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أحال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ بيان وزير الموارد المائية والري و طلبي المناقشة بشأن سياسات الحكومة حول الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي والانتشار المتزايد لنبات ورد النيل إلى لجنة الزراعة والري للمناقشة وإعداد تقرير حوله.

وأكد  الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن الدولة المسئولة عن بناء سد النهضة تسببت في ضرر كبير لمصر والسودان ولابد من مطالبة إثيوبيا بتعويضات في يوم من الأيام، فالمسئول عن الضرر هو الجانب الإثيوبي.

تحديث منظومة البنية التحتية للسد العالي

وأشار  الدكتور هاني سويلم، وزير  الموارد المائية، إلي أنه يتم سنويا تحديث منظومة البنية التحتية للسد العالي وتم التعاقد مع أكبر شركات في العالم لمتابعة تحديث المنظومة، منوها بأنه يتم توسعة مفيض توشكي من خلال مشروع ضخم، حيث إن مفيض توشكي يتم استخدامه للطواريء وتم التعامل مع الفيضانات الأخيرة بحرفية.

وتابع الوزير: أود طمأنتكم، أنه سنويا يتم تحديث السد العالي وتطوير المنظومة، والاستعانة بكل خبراء مصر، والتأكد مما ينفذه مهندسو وزارة الري، وهناك أجهزة رصد حول كل مكان في السد العالي"، وأشاد بمهندسي وزارة الرى وما يبذلونه من جهود.

واستكمل الوزير: "لازم يتم توسعة مفيض توشكى، مع إنشاء السد الأثيوبي والإجراءات الأحادية المنفردة كان لازم يتم اتخاذ إجراءات تعزز قدرة السد العالي على مواجهة أي تحديات لذلك جاء مشروع توسيع مفيض توشكى، ويتم العمل ليل ونهار في هذه المنطقة على مدار 24 ساعة وهو مشروع مهم جدا في زيادة الطمأنينة في مواجهة التحديات".

وزير الموارد المائية أثيوبيا التعويض سد النهضة

