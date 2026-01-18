وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة

أحال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ بيان وزير الموارد المائية والري و طلبي المناقشة بشأن سياسات الحكومة حول الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي والانتشار المتزايد لنبات ورد النيل إلى لجنة الزراعة والري للمناقشة وإعداد تقرير حوله.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن الدولة المسئولة عن بناء سد النهضة تسببت في ضرر كبير لمصر والسودان ولابد من مطالبة إثيوبيا بتعويضات في يوم من الأيام، فالمسئول عن الضرر هو الجانب الإثيوبي.

تحديث منظومة البنية التحتية للسد العالي

وأشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، إلي أنه يتم سنويا تحديث منظومة البنية التحتية للسد العالي وتم التعاقد مع أكبر شركات في العالم لمتابعة تحديث المنظومة، منوها بأنه يتم توسعة مفيض توشكي من خلال مشروع ضخم، حيث إن مفيض توشكي يتم استخدامه للطواريء وتم التعامل مع الفيضانات الأخيرة بحرفية.

وتابع الوزير: أود طمأنتكم، أنه سنويا يتم تحديث السد العالي وتطوير المنظومة، والاستعانة بكل خبراء مصر، والتأكد مما ينفذه مهندسو وزارة الري، وهناك أجهزة رصد حول كل مكان في السد العالي"، وأشاد بمهندسي وزارة الرى وما يبذلونه من جهود.

واستكمل الوزير: "لازم يتم توسعة مفيض توشكى، مع إنشاء السد الأثيوبي والإجراءات الأحادية المنفردة كان لازم يتم اتخاذ إجراءات تعزز قدرة السد العالي على مواجهة أي تحديات لذلك جاء مشروع توسيع مفيض توشكى، ويتم العمل ليل ونهار في هذه المنطقة على مدار 24 ساعة وهو مشروع مهم جدا في زيادة الطمأنينة في مواجهة التحديات".