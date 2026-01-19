لقطة طيبة من وزير الأوقاف مع وكيل الأزهر

في لقطة مميزة وطيبة من الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، قام بضبط المايك الذي يتحدث فيه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وذلك خلال انطلاق مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان “ المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي”.

وعلى الفور قدم الدكتور محمد الضويني، الشكر لـ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، على ما قام بفعله.

انطلق منذ قليل مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان “ المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي” بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وبعدها تم عزف النشيد الوطني.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددًا من القضايا المحورية المتعلقة بأخلاقيات المهن في الإسلام، وتأثير التحولات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، على سوق العمل، ودور القيم الدينية في توجيه الممارسة المهنية والحفاظ على البعد الإنساني.

كما سيشارك مفتي جمهورية الكاميرون في الجلسة العلمية الثانية، بعنوان: «المهن في الزمان النبوي الشريف: إحصاؤها، وآدابها، وأخلاقياتها، وفقهها».