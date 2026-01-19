قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

فيرمين لوبيز يهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد

علا محمد

وجه فيرمين لوبيز، نجم نادي برشلونة، انتقادًا لاذعًا إلى أداء التحكيم في لقاء فريقه ضد ريال سوسيداد، بالجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإسباني، في اللقاء الذي خسره البارسا بهدفين مقابل هدف.

وشارك فيرمين عبر حسابه على"إنستجرام" صورة توثق حالة التسلل مع رموز تعبيرية ساخرة في إشارة واضحة لعدم اقتناعه بالقرار.

ونشر النجم الشاب عدة صور للبارسا خلال لقاء ريال سوسيداد وعلق عليها قائلاً:"أنا فخور بفريقي، لن يتمكنوا من هزيمتنا، عاش برشلونة".

وأثار حكم مباراة برشلونة وريال سوسيداد غضب جماهير البارسا ولاعبى الفريق الكتالوني، بعدما ألغى هدفاً لبرشلونة الذي سجله النجم الشاب لامين يامال، بداعى التسلل.

خسر فريق برشلونة من نظيره ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.



 

فيرمين لوبيز نجم نادي برشلونة برشلونة ريال سوسيداد البارسا

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب المغرب

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

هبة السيسي

هبة السيسي تروي معاناتها مع السرطان: دعواتكم فرقت معايا

تامر حسني

تامر حسني يجهز لفيلم جديد ويعود بمسلسل بعد غياب 7 سنوات

مي عز الدين

مي عز الدين ترد على رسالة زوجها فى عيد ميلادها .. جملة رومانسية بامتياز

بالصور

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

