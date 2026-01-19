فيرمين لوبيز يهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد

وجه فيرمين لوبيز، نجم نادي برشلونة، انتقادًا لاذعًا إلى أداء التحكيم في لقاء فريقه ضد ريال سوسيداد، بالجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإسباني، في اللقاء الذي خسره البارسا بهدفين مقابل هدف.

وشارك فيرمين عبر حسابه على"إنستجرام" صورة توثق حالة التسلل مع رموز تعبيرية ساخرة في إشارة واضحة لعدم اقتناعه بالقرار.

ونشر النجم الشاب عدة صور للبارسا خلال لقاء ريال سوسيداد وعلق عليها قائلاً:"أنا فخور بفريقي، لن يتمكنوا من هزيمتنا، عاش برشلونة".

وأثار حكم مباراة برشلونة وريال سوسيداد غضب جماهير البارسا ولاعبى الفريق الكتالوني، بعدما ألغى هدفاً لبرشلونة الذي سجله النجم الشاب لامين يامال، بداعى التسلل.

خسر فريق برشلونة من نظيره ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.





