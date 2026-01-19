صفقة بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة ترويج 1.5 طن حشيش بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة وبحوزتهم قرابة 1,5 طن من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بالإسماعيلية، قدرت قيمتها المالية بحوالى 100مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .





عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهداف عناصر التشكيل العصابى وضبطهم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية ، وبحوزتهم (1,5 طن من المواد المخدرة "هيدرو ، حشيش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 100 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً للنجاحات المتواصلة التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهها الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى المواد المخدرة .



