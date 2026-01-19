8 طرق مختلفة لتقديم القلقاس في عيد الغطاس

يعتبر القلقاس من الأكلات الأساسية المرتبطة بـ عيد الغطاس في مصر، ويمكن تقديمه بطرق مبتكرة تكسر الروتين وتحافظ في نفس الوقت على طابعه التقليدي. إليكِ أفكار مختلفة لتقديم القلقاس في عيد الغطاس:



1. القلقاس بالطريقة التقليدية (بالسلق)

قلقاس مسلوق جيدًا مع مرق لحم أو دجاج

يُقدَّم مع سلق أخضر وشبت وكزبرة

يُفضّل تقديمه ساخنًا مع الخبز البلدي



2. القلقاس باللحم الضاني

قطع لحم ضاني مسلوقة ومشوّحة

تُضاف لقدر القلقاس مع الثوم والكزبرة

طعم غني ومناسب للعزومات الكبيرة



3. القلقاس بالدجاج

بديل أخف من اللحم

يُحضَّر بمرق دجاج ويُقدَّم مع أرز أبيض

مناسب للأطفال وكبار السن



4. القلقاس الحار

إضافة شطة خضراء أو حمراء أثناء التسبيك

مناسب لمحبي النكهات القوية

يُقدَّم مع عيش محمص أو أرز



5. القلقاس بالثوم المحمّر

تحمير الثوم في السمن البلدي مع الكزبرة

يُسكب على القلقاس قبل التقديم مباشرة

يعطي نكهة مصرية أصيلة



6. طاجن القلقاس في الفرن

يوضع القلقاس بعد السلق في طاجن

يُضاف المرق والثوم والكزبرة

يدخل الفرن حتى يتحمّر الوجه

شكل شيك للتقديم



7. القلقاس كطبق جانبي عصري

تقطيع القلقاس مكعبات صغيرة بعد السلق

تشويحه في الزبدة مع الثوم والليمون

يُقدَّم بجانب المشويات



8. قلقاس نباتي (بدون لحم)

مطبوخ بمرق خضار

مناسب للصيام النباتي

غني بالطعم مع الثوم والكزبرة





يجب التأكد من تسوية القلقاس جيدًا قبل الطهي حتى لا يسبب أي تهيّج أو حكة.