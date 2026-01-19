قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أيام عطلة للموظفين.. تفاصيل إجازة 25 يناير2026
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم وأرباح 25 مليار جنيه
إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتصاعد دور الذكاء الاصطناعي في الإنتاج.. تقرير مهم من الحكومة
فيديو صدى البلد | لحظة ضياع ركلة جزاء المغرب أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا
انقطاع مفاجئ للكهرباء فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال كلمة وزير الأوقاف
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

العلاج بالماء البارد ليس رفاهية.. دراسات تكشف فوائده للجسم والمزاج

ريهام قدري

توصل باحثون إلى أن التعرض للماء البارد لفترات قصيرة قد يكون له دور داعم للصحة العامة، خاصة عند ممارسته بشكل تدريجي وآمن. 

وأظهرت نتائج أبحاث حديثة أن هذه العادة تنشط الجسم وتساعده على التكيف مع التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.


وبحسب الدراسات، يسهم الماء البارد في تحفيز الدورة الدموية عبر دفع الجسم لتوزيع الدم بكفاءة أعلى، كما يساعد على تقليل الإجهاد العضلي وتسريع التعافي بعد المجهود البدني.


كما رصد الباحثون تأثيرًا إيجابيًا على الحالة النفسية، حيث يعمل الماء البارد على تنبيه الجهاز العصبي وزيادة إفراز مواد كيميائية في المخ مرتبطة بالشعور باليقظة وتحسن المزاج.


وأشار متخصصون إلى أن بعض النتائج تربط بين هذه الممارسة ودعم الجهاز المناعي، نتيجة تنشيط آليات الدفاع الطبيعية للجسم، مع التأكيد على أن الفوائد تتحقق فقط عند الالتزام بالاعتدال.


وشدد الخبراء على أن العلاج بالماء البارد ليس مناسبًا للجميع، محذرين من استخدامه دون استشارة طبية خاصة لمرضى القلب أو من يعانون من مشكلات في ضغط الدم.

