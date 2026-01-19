العلاج بالماء البارد ليس رفاهية.. دراسات تكشف فوائده للجسم والمزاج

توصل باحثون إلى أن التعرض للماء البارد لفترات قصيرة قد يكون له دور داعم للصحة العامة، خاصة عند ممارسته بشكل تدريجي وآمن.

وأظهرت نتائج أبحاث حديثة أن هذه العادة تنشط الجسم وتساعده على التكيف مع التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.



وبحسب الدراسات، يسهم الماء البارد في تحفيز الدورة الدموية عبر دفع الجسم لتوزيع الدم بكفاءة أعلى، كما يساعد على تقليل الإجهاد العضلي وتسريع التعافي بعد المجهود البدني.



كما رصد الباحثون تأثيرًا إيجابيًا على الحالة النفسية، حيث يعمل الماء البارد على تنبيه الجهاز العصبي وزيادة إفراز مواد كيميائية في المخ مرتبطة بالشعور باليقظة وتحسن المزاج.



وأشار متخصصون إلى أن بعض النتائج تربط بين هذه الممارسة ودعم الجهاز المناعي، نتيجة تنشيط آليات الدفاع الطبيعية للجسم، مع التأكيد على أن الفوائد تتحقق فقط عند الالتزام بالاعتدال.



وشدد الخبراء على أن العلاج بالماء البارد ليس مناسبًا للجميع، محذرين من استخدامه دون استشارة طبية خاصة لمرضى القلب أو من يعانون من مشكلات في ضغط الدم.