قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الشيوخ يوافق على رفع الضريبة عن العقارات المبنية في حالتين
خلال ساعات | البنك المركزي يعلن نتائج طرح سندات خزانة بـ31 مليار جنيه
في اتصال هاتفي | شيخ الأزهر: دعواتنا القلبية لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل
أرقام تكشف تعافي الاقتصاد.. وزير الاستثمار يعلن خطة الـ 12 مليار دولار لمضاعفة الاستثمار الأجنبي
في إجازة نصف العام | قرار رسمي للسكة الحديد لـ خط أسوان - القاهرة
صلاح الدين : الاهتمام بالبحوث لزيادة إنتاجية مصنع 99 الحربي
جريمة تهز العجمي | حكاية صديقين أنهيا حياة صديقهما في الشارع والتقطا صورًا له بعد تمزيق جسده
فيفا يستنكر وكاف يتوعد المتورطين.. مشاهد لا تليق في نهائي كان 2025
31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جبران: قانون العمل يعزز الحماية القانونية للعمال وينظم أنماط العمل الحديثة

صورة تذكارية للوزير مع قيادات منظمة العمل العربية وقيادات اتحاد عمال مصر
صورة تذكارية للوزير مع قيادات منظمة العمل العربية وقيادات اتحاد عمال مصر

ألقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، كلمة خلال فعاليات الندوة الوطنية بعنوان "قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025… شراكة وطنية من أجل العدالة والاستدامة"، بحضور فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وممثلي أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وأهاب الوزير جبران بضرورة الاطلاع الجاد والمتعمق على قانون العمل الجديد، وفهمه فهمًا صحيحًا، من قِبل العمال وأصحاب الأعمال وكافة المهتمين بالشأن العمالي، بما يضمن حسن التطبيق، ويعزز من تحقيق أهدافه في إرساء علاقات عمل متوازنة، وحماية الحقوق، ودعم بيئة عمل مستقرة ومنتجة.

وأكد الوزير في كلمته أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد حوار اجتماعي موسّع شاركت فيه كافة الأطراف المعنية ومنظمة العمل الدولية، يُجسّد فلسفة الدولة المصرية في تنظيم سوق العمل باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح الوزير  أن القانون يحقق التوازن المنشود بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية والاستثمار، ويعزز الحماية القانونية للعمال، وينظم علاقات العمل، ويدعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة..وأشار وزير العمل إلى أن القانون أرسى مبادئ أساسية في مقدمتها العدالة وتكافؤ الفرص والحوار الاجتماعي والشراكة الوطنية بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، باعتبارها الضمان الحقيقي للتطبيق الفعّال والمتوازن لأحكامه، ولخلق سوق عمل عادل ومستدام يوفر العمل اللائق ويضمن استدامة المؤسسات ويحفّز الإنتاج ويجذب الاستثمارات.

وأكد أن الندوة تمثل منصة حوارية مهمة لتسليط الضوء على أبرز التعديلات التشريعية بالقانون الجديد، وقياس أثره على حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل، واستشراف دوره في بناء مستقبل سوق العمل المصري، مشددًا على أهمية استمرار الحوار المجتمعي وتحويل نصوص القانون إلى ممارسات واقعية تعود بالنفع على جميع الأطراف...وأشاد الوزير بدور منظمة العمل العربية وكافة الجهات المشاركة في دعم نشر الوعي بأحكام القانون وتعزيز ثقافة الالتزام به، مجددًا التأكيد على أن وزارة العمل ستواصل متابعة تنفيذ أحكام القانون، وتقديم الدعم الفني والتوعوي، وتذليل التحديات التي قد تواجه التطبيق.

وفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر لمدير عام منظمة العمل العربية على جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ الحوار وتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تسهم في خطط التنمية والتكامل العربي في مجالات العمل.

وزارة العمل وزير العمل العمل العربية قانون العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب المغرب

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

ترشيحاتنا

محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف

وكيل الأزهر: الإسلام رسخ كرامة الإنسان بالعمل وحارب الكسل والبطالة

مفتى الجمهورية

مفتي الجمهورية يؤكد أن المهن في الإسلام ركيزة للتنمية المستدامة وعمارة الأرض بالعصر الرقمي

حكم الأخ الذي يستولي على ميراث أخواته ويمنعهن من حقهن

حكم الأخ الجائر على ميراث أخواته .. أمين الفتوى يجيب

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد