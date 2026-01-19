منتدى الابتكار والاستثمار العربي.. رؤية عربية موحدة لتمكين رواد الأعمال

شارك السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين 19 يناير 2026، في افتتاح أعمال النسخة الرابعة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي، الذي يقد بمقر جامعة الدول العربية تحت شعار: "نحو منظومة عربية مبتكرة للاستثمار في الفرص الواعدة".

ويأتي المنتدى في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي المشترك، ودعم ريادة الأعمال والابتكار في الدول العربية، باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتطوير الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

ويُنظم المنتدى برعاية جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية)، وبالتعاون مع مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، إلى جانب رعاية عدد من الوزارات والجهات الرسمية في مصر، منها: وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط، وزارة البيئة، والبنك المركزي المصري.

ويُعد المنتدى منصة إقليمية متكاملة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والقيادات التنفيذية والجهات الحكومية والخبراء، بهدف دعم الابتكار والاستثمار المستدام في العالم العربي، وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

ويتيح للمشاركين عرض مشاريعهم الناشئة أمام كبار المستثمرين والشركات الرائدة، مع فرص للتشبيك والتمويل والتوسع التجاري، كما يقام على هامش المنتدى معرض للابتكار يضم أبرز المشاريع الناشئة.

وأشار السفير المالكي - خلال الجلسة الافتتاحية - إلى أهمية الابتكار وريادة الأعمال كأداة أساسية للنمو والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتفعيل دور الشباب العربي كمحرك رئيسي للاقتصاد، وبناء روابط فعالة بين أصحاب المشاريع الواعدة والجهات الداعمة وصناع القرار.

ويُختتم المنتدى بمناقشة موضوعات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مثل حوكمة البيانات، الأمن السيبراني، التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والزراعة والخدمات، مع عرض نماذج عربية ودولية ناجحة، وإصدار التوصيات النهائية لتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار في المنطقة العربية.



