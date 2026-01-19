الداخلية السورية: نستهدف ترسيخ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الداخلية السورية" بأنها تستهدف ترسيخ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم وتعزيز النظام والاستقرار.

وأعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة برلين، وذلك في ضوء التطورات السياسية الداخلية في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» عن متحدث باسم الحكومة، أن قرار التأجيل جاء بناءً على تقييم للأوضاع الراهنة داخل سوريا، دون تحديد موعد جديد للزيارة في الوقت الحالي.

وكان من المنتظر أن يلتقي الشرع خلال الزيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من الوزراء الاتحاديين، فضلاً عن عقد لقاءات مع ممثلين عن القطاع الاقتصادي ورجال أعمال ألمان.



