ترامب: العالم ليس آمنا ما لم تسيطر الولايات المتحدة على جرينلاند

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "ترامب"، أن العالم ليس آمنا ما لم تسيطر الولايات المتحدة على جرينلاند.

وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.



وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس جميع تفاصيل مقترح مجلس السلام في غزة وتأمل في التواصل مع الولايات المتحدة لتوضيح الجوانب كافة .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).



وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الجمعة الماضي أسماء أعضاء مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، والذي يُشرف على إعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى رئيس لجنة تكنوقراط مُخصصة لإدارة الشؤون اليومية للقطاع الذي دمرته الحرب.



