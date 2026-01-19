برامج تدريبية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنفيذ مجموعة من برامج التدريب المعلمات وموجهات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية وذلك ضمن برامج التنمية المهنية التي تم إعدادها بناءً على نتائج دراسة خط الأساس بالتعاون مع وحدة مشروع دعم إصلاح التعليم.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر تنفيذ عدد 5 برامج لمعلمي وموجهي رياض الأطفال ، بيانهم كالتالي:

استراتيجيات التدريس التفاعلية.

التدريس القائم على اللعب.

التدريس باستخدام رواية القصة وتنمية مهارات القراءة والكتابة.

التقييم التكويني لطفل الروضة .

تنمية مهارات الوعي الصوتي لدى طفل الروضة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد المستهدف تدريبهن من معلمات وموجهات رياض الأطفال بالمدارس الرسمي عربي والرسمية للغات على مستوى مديريتكم 3403 في الخمس برامج وفقاً للحصر السابق إرساله من موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، واللاتي لم يتم تدريبهن من قبل على أي حقيبة من الحقائب الخمس أو تغيين عن حضور أحد بعض الحقائب وفقاً للتوزيع التالي:

برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلية بإجمالي عدد80 معلمة من المعلمات الجدد، عدد 1 موجهة، عدد632 معلمة من المعلمات اللاتي لم يتم تدريبهن، بإجمالي عدد 713.

برنامج التدريس القائم على اللعب بإجمالى عدد 80 معلمة من المعلمات الجدد 1، عدد موجهة، عدد 632 معلمة من المعلمات اللاتي لم يتم تدريبهن، بإجمالي عدد 713.

برنامج التدريس باستخدام رواية القصة وتنمية مهارات القراءة والكتابة بإجمالي عدد 15 معلمة من المعلمات الجدد، عدد 1 موجهة عدد643معلمة من المعلمات اللاتي لم يتم تدريبهن، بإجمالي عدد659

التقييم التكويني لطفل الروضة بإجمالي عدد 14 معلمة من المعلمات الجدد عدد 1 موجهة، عدد 644 معلمة من المعلمات اللاتي لم يتم تدريبهن، بإجمالي عدد 659.

برنامج تنمية مهارات الوعي الصوتي لدى طفل الروضة بإجمالي عدد 14 معلمة من المعلمات الجدد، عدد 1موجهة، عدد 644معلمة من المعلمات اللاتي لم يتم تدريبهن، بإجمالي عدد 659.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المديريات التعليمية بتشكيل لجنة إشراف لا مركزية بمديريتكم الموقرة تضم كلاً من ( موجه عام رياض الأطفال / مدير إدارة التدريب مدير الشئون المالية / مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة حيث تختص هذه اللجنة بالتالي:

توفير قاعات التدريب اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية وفقاً للأعداد المحددة عاليه بكل برنامج ( بواقع ۳۰ متدرب بكل قاعة تدريبية ) .

إعداد قائمة ببيانات مدربي رياض الأطفال المرشحين للعمل كمدربين لتنفيذ البرامج التدريبية.

إخطار المستهدف تدريبهم بمواعيد وأماكن البرامج التدريبية .

إخطار المدربين بمواعيد وأماكن البرامج التدريبية وإمدادهم بالمادة العلمية بالحقائب التدريبية قبل التنفيذ بوقت كاف

شراء الخامات / الأدوات اللازمة لكل برنامج تدريبي وفقاً لما هو موضح بالمادة التدريبية وتوزيعها على قاعات التدريب

قيام اللجنة المشكله بالانتهاء من شراء الخامات / الأدوات وتنفيذ البرامج التدريبية والانتهاء منها خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

إعداد كشوف الغياب والحضور وفقاً للحضور الفعلي.

الالتزام بالمادة التدريبية الموضحة في الحقائب التدريبية.

تنفيذ الاختبار القبلي والبعدي لكل حقيية على حدا.