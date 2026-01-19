إطلاق البرنامج التدريبي أساسيات التدريس لمعلمي الابتدائية بالوادي الجديد

شهد سمير طاهر مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات أولى حلقات البرنامج التدريبي «أساسيات التدريس» لمعلمي المرحلة الابتدائية، الذي يجرى تنظيمه بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وإدارة التعليم الابتدائي.



وأوضح الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أن البرنامج يأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لإصلاح وتطوير التعليم الابتدائي، وبالتعاون مع شركاء برنامج التعلّم من أجل الغد، والذي يُعد خطوة حقيقية نحو الارتقاء بالأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية، وبناء معلم واعٍ قادر، ودعم احتياجات الطلاب، وتحقيق الإصلاح المتمركز حول الطالب.

وأطلق قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات الحقبة الأولى من البرنامج التدريبي «أساسيات التدريس» لمعلمي المرحلة الابتدائية بتعليم الوادي الجديد، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لإصلاح وتطوير التعليم الابتدائي، هذا وتستمر الحقبة الأولى من الأحد 18 وحتى الثلاثاء 20 يناير الجاري.